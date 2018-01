O União Esporte Clube perdeu de 3 a 0 para o Ação na tarde deste domingo (21), em jogo realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na próxima rodada, o Colorado receberá o Poconé, na próxima quinta-feira (25), às 20h10, no Estádio Luthero Lopes. No mesmo dia e horário, o Ação vai até Lucas do Rio Verde enfrentar o Luverdense, no Estádio Passo das Emas. Mais informações na edição desta terça-feira (23) do Jornal A TRIBUNA.