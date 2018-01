O União Esporte Clube empatou com o Poconé em 1 a 1, na noite de ontem (25), no Estádio Luthero Lopes. O confronto foi válido pela terceira rodada do Campeonato Mato-grossense.

Anderson Ijuí abriu o placar em favor do Colorado aos 42 minutos do primeiro tempo. Porém, o Poconé conseguiu empatar com Victor Paulista aos 38 minutos da segunda etapa.

Na próxima rodada, o União vai até Barra do Garças enfrentar o Araguaia, no domingo (28), às 16h, no Estádio Zeca Costa. No mesmo dia e horário, o time poconeano recebe o Luverdense, no Estádio Neco Falcão, em Poconé.