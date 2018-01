Depois de vencer o Mixto de virada, por 2 a 1, na quarta-feira passada (17), no Luthero Lopes, o União Esporte Clube enfrenta neste domingo (21) contra o Ação, às 18h10, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida será válida pela segunda rodada do Campeonato Mato-grossense. Mais informações na edição deste domingo do Jornal A TRIBUNA.