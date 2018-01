A série de reportagens do A TRIBUNA com os pioneiros de Rondonópolis traz, como personagens esta semana, os pioneiros Adontina Pereira Daud e Nabih Daud Hussein. A reportagem especial desta semana conta a história do casal, diferente do que costumeiramente acontece, quando apenas um pioneiro tem sua história relatada por edição, devido ao fato dos dois, um palestino e uma baiana, terem sido unidos pela chegada a essa cidade. Acompanhe um pouco da história desse casal, juntos há 56 anos.

Nabih Daud Hussein nasceu na Palestina, em 16 de fevereiro de 1933, e chegou ao Brasil na década de 50, se fixando em Rondonópolis no ano de 1956. Um irmão, Badie Daud, já estava morando no município desde 1953, e então Nabih, que veio visitar o irmão, acabou gostando do Brasil e resolveu também ficar no País. Quando chegou à Rondonópolis, ele recorda, fez a travessia do Rio Vermelho de balsa, já que a ponte de madeira na região do Cais ainda não havia sido construída. Como a maioria dos árabes que chegaram à cidade naquela época, Nabih começou a trabalhar como mascateiro. Ele vendia roupas masculinas e femininas nas residências e comércio, além também de ir realizar vendas em outras cidades do estado.

Pouco tempo depois da chegada de Nabih, foi a vez de Adontina, que nasceu em Barreiras, na Bahia, no ano de 1945, também chegar em Rondonópolis. “Toda a família veio, ficamos inicialmente dois anos em Goiás e em 1959 chegamos em Rondonópolis. Viemos de pau de arara para a cidade, e com a gente outras duas famílias também vieram para o município”, conta Adontina, que também se recorda da fama de Rondonópolis se espalhando. “Falavam sobre uma cidade, que estava crescendo, que tinha muito dinheiro correndo, e isso chamou a atenção. Quando cheguei, já havia uma ponte de madeira para atravessar o Rio Vermelho, diferente dele [Nabih], que atravessou ainda na balsa”, recorda Adontina.

Recém-chegada à cidade, Adontina conheceu Nabih e, em 15 dias, já estavam noivos. O casamento aconteceu seis meses depois, e a união já dura 56 anos. “Paixão à primeira vista”, diz Nabih. Mesmo com dificuldade com o idioma, não mediu esforços para conquistar a baiana. “Sou muito feliz com a mulher que Deus colocou no meu caminho, ela é a pedra preciosa. Eu me casei com uma baiana e meu irmão com uma cearense, duas nordestinas que forma nossos braços direitos, verdadeiras guerreiras”, afirma.

Juntos, Nabih e Adontina abriram uma pequena loja no Centro, na Avenida Marechal Rondon. Ele que já trabalhava com vendas, ganhou uma parceira no comércio, atividade que desenvolveram até a aposentadoria dos dois. Do início da vida em conjunto na cidade, eles lembram dos banhos nas puras águas do Arareau, das amizades, da tranquilidade. “Sentávamos na calçada em frente ao meu comércio, que na época chamava Casa Beija-Flor, e ficávamos até tarde da noite batendo papo. Dormíamos com janelas abertas, não tinha violência, a cidade era pequena e todos se conheciam. Mesmo sem o conforto que existe hoje, já que naquela época não tinha energia, água encanada… Era muito prazeroso”, conta Adontina. Por serem comerciantes, o casal acompanhou todo o crescimento da cidade, a formação de todos os novos comércios, e a chegada de tantos imigrantes que vieram tentar a sorte na cidade.

“Vivemos a época do transporte de charretes, depois os jipes. Os anúncios, alguma notícia, eram divulgados em um alto falante instalado na área central. Logo vieram os primeiros telefones, as televisões poucos tinham, e quem não tinha, procurava uma residência pra conseguir assistir. Era uma sensação”, conta Nabih. “Ele [Nabih] era muito curioso, e como não tinha energia, só lamparina, em uma viagem que fez para São Paulo para comprar produtos para a loja, comprou um Petromax, um lampião grande, que ninguém tinha na cidade. A gente emprestou ele para muitos eventos, velórios”, recorda Adontina.

Com relação ao desenvolvimento de Rondonópolis, o casal se mostra muito grato à cidade. “Aqui tivemos a chance de construir nossas vidas e dar uma boa educação para nossos filhos e fazer muitos amigos”, diz Nabih. Questionada sobre a expectativa de crescimento, dona Adontina revela que não pensou que o município iria crescer tanto. “O Centro era um povoado, com casas antigas, e se você reparar pode ver que continuam essas casas e comércios antigos, passam por alguma reforma, mas são aqueles do início. Acho que ninguém acreditava que ia crescer tanto, a gente nem tinha essa ambição”, revela.

Nabih ainda tem familiares na Palestina; inclusive antes de falecer, a mãe esteve em Rondonópolis para visitar o filho e a família. Juntos, Adontina e Nabih tiveram q uatro filhos, sendo Laila (in memorian), Hussein, Fairuz e Yasser, além de netos, sobrinhos e uma infinidade de amigos na cidade. No próximo mês, o casal completa 57 anos de matrimônio, união de dois povos, baianos e árabes, que foram e são fundamentais para a construção de Rondonópolis.