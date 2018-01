População está indignada com o pagamento de pedágio e a buraqueira nesta época de chuvas, sem a manutenção devida da rodovia

Mais de duas horas para fazer o trajeto entre Rondonópolis e Jaciara, mais de sete horas para conseguir viajar de Rondonópolis para Cuiabá, congestionamentos quilométricos, asfalto em más condições… São algumas das reclamações dos usuários da BR-163/364, que nos últimos dias têm se intensificado. A revolta, claro, se dá especialmente pelo fato do trecho entre o município e Jaciara ser pedagiado, ao custo de R$ 5 reais o carro de passeio/eixo e R$ 2,50 a motocicleta. A combinação “obras, falta de duplicação e manutenção da pista” tem gerado dias caóticos na rodovia federal.

As obras de duplicação do trecho Rondonópolis/Jaciara, que apresenta a situação mais crítica, foram realizadas até o momento em aproximadamente 50km após a saída de Rondonópolis. Contudo, apenas 20km estão liberados para o tráfego em pista duplicada, o que acaba provocando congestionamento devido ao grande fluxo de veículos, em sua maioria de grande porte. Além do congestionamento, o pavimento da rodovia, em vários trechos, está repleto de buracos. A responsabilidade dos serviços de duplicação, manutenção e conservação do trecho é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Os rondonopolitanos que passam pela BR-163/364, especialmente no trecho entre Rondonópolis e Jaciara, estão utilizando suas redes sociais para demonstrar a revolta com o descaso do poder público diante da situação. “Uma BR que cobra pedágio! Nossa Bancada Federal precisa agir urgente em defesa da nossa sociedade. Congestionamento de 30km, não tinha ninguém da concessionária para orientar, péssima sinalização, também não encontramos PRF, um verdadeiro caos”, disse o ex-vereador Reginaldo Santos, que relatou ter levado 2h30 para fazer o trecho Rondonópolis/Juscimeira, de apenas 60km, no último domingo (21).

A situação é tão grave que muitos motoristas têm desistido da viagem, devido aos gigantes congestionamentos. “No dia 10 ficamos horas parados em Jaciara em face de interrupção da pista, motivada por dois acidentes. Dia 17, duas horas para fazer Rondonópolis/Jaciara e depois mais duas horas parados pouco acima da entrada para as Águas Quentes, por acidente na pista, sem qualquer informação a respeito. Dia 18, novamente parados em Jaciara, sem qualquer informação. Liberados em Jaciara e pensando chegar em casa em tempo de trabalhar, eis que um novo acidente envolvendo duas carretas nos aprisiona em Santa Elvira, onde permanecemos até as 14 horas, sem almoço e sem informação. Nem mesmo o SAU ali instalado sabia informar alguma coisa”, disse o advogado Pedro Pereira Campos.

RECLAMAÇÕES

A falta de informações por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária que administra o trecho, sobre o que acontece na rodovia, também é relatada ao A TRIBUNA por leitores. Segundo o informado, os usuários ligam no 0800 da concessionária, mas os atendentes não sabem explicar o que está ocorrendo de problema na BR que justifique os congestionamentos. A concessionária que administra o trecho informou, por sua vez, que faz a divulgação sobre as condições de tráfego em todo o trecho sob concessão, e que são emitidos diariamente boletins de tráfego apontando os pontos com interferência de qualquer natureza na rodovia. Diante de imprevistos, boletins extras são divulgados, sendo que essas informações são enviadas para a imprensa e publicadas no site e redes sociais da empresa.

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que se reuniu ontem (22) com os representantes da empresa LCM, encarregada da manutenção da pista antiga, e com o consórcio Metropolitana/Enpa, que realiza as obras de duplicação, para solicitar um novo planejamento na execução das obras. “O forte movimento de veículos neste trecho e o acréscimo que virá com a aproximação do período da colheita da safra em Mato Grosso requerem um novo planejamento. A PRF propôs às empresas que essas obras sejam realizadas sempre no período noturno, no horário compreendido entre 22 e 04 horas. Contudo, essa mudança em definitivo, fica condicionada à aprovação do DNIT”, diz a nota da PRF.

DUPLICAÇÃO

O Trecho entre Rondonópolis e Jaciara foi o primeiro a ser licitado pelo Governo Federal, em 2013, para receber a obra de duplicação. Na época, a sociedade comemorou o fato da Construtora Mendes Júnior, uma das maiores do país, ter sido a vencedora do processo licitatório, já que se acreditou que a duplicação finalmente seria realizada, com rapidez e qualidade. Com os problemas enfrentados pela empreiteira e desistência da obra, o DNIT, em 2016, anunciou que por meio de um termo aditivo, a construtora Metropolitana, do Rio Janeiro, como nova responsável pela duplicação. Desde que tiveram inícios os trabalhos, a duplicação segue sendo realizada, porém em ritmo não condizente com a necessidade dos condutores, em ritmo bem lento.