Trânsito livre

A localização estratégica de Rondonópolis, em meio a importantes rodovias federais e estaduais, traz benefícios e também transtornos. Uma das dores de cabeça é o tráfego contínuo de carretas e veículos pesados na região central do município, causando estragos na pavimentação, fiação, calçadas, árvores, entre outros.

Impedir o tráfego livre dessas carretas na região central é uma tarefa do poder público municipal, através dos agentes municipais de trânsito, os chamados amarelinhos. Contudo, esses profissionais dizem que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito não possui estrutura suficiente para essa fiscalização constante.

Esse trabalho fiscalizatório sempre foi deficiente em Rondonópolis, mas ultimamente parece que foi esquecido de vez. Conforme a legislação municipal, os veículos de grande porte podem trafegar em horários pré-estabelecidos, como das 18h às 8h somente para carga e descarga de segunda a sexta-feira. Contudo, muitos desses veículos pesados trafegam fora do horário permitido e com altura fora do padrão.

A situação tende a piorar com o começo da colheita de soja, previsto para as próximas semanas. Da forma que está, a cidade parece uma terra de ninguém, onde os veículos de grande porte trafegam na hora que querem e da forma que querem, sem ter ninguém que os impeça, principalmente nesta época entre o fim e o começo de ano.

Na edição deste sábado, o Jornal A TRIBUNA mostrou os prejuízos e transtornos que moradores do bairro Santa Cruz, um dos mais tradicionais da cidade, tiveram por causa de um caminhão que trafegava pela Rua Papa João XXIII e levava um trator na carroceria, que se enroscou com a fiação de energia e telefone, provocando a queda de um poste.

Situações como essa, infelizmente, continuam acontecendo e a sociedade é quem paga a conta, com falta de energia, serviços básicos, estragos em bens particulares e até congestionamentos no trânsito, como ocorreu desta última vez. O poder público municipal bem que poderia se esforçar mais para disciplinar melhor esse antigo problema na nossa cidade!