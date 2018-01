Um tamanduá-mirim foi resgatado na área urbana na manhã deste sábado (6/1), em Rondonópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado diante da informação de que havia um tamanduá dentro de uma empresa de revenda de caminhões, no Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia, às margens da BR-163.

De acordo com os bombeiros, o animal foi capturado em segurança usando equipamentos de resgate. O pedido de captura foi feito pelo telefone de emergência dos bombeiros. O animal estava perto de um coqueiro na área de propriedade da empresa.

O tamanduá foi retirado e deve ser devolvido à natureza. Vale lembrar que vários outros tamanduás foram resgatados ou vistos na área urbana do município nos últimos anos.