O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro (RJ), deve julgar nesta quarta-feira (24) o recurso do União contra a decisão do pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso (TJD-MT) que manteve a eliminação do time rondonopolitano da Copa Federação do ano passado. Conforme edital do STJD, a sessão está prevista para começar às 10h.

A defesa do Vermelhinho tentará destipificar a condenação do TJD que levou em conta o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere a atletas em situação irregular e que seja tipificado o artigo 191 do CBJD, relacionado a escalação irregular de jogadores.

Conforme o advogado Márcio Garcia, caso o entendimento do superior tribunal desportivo seja a favor do União, na hora já seria cancelada a partida do Dom Bosco pela Copa do Brasil, que foi o clube a garantir uma das vagas destinadas a Mato Grosso. O jogo do Azulão da Colina na competição nacional está marcada para o dia 7 de fevereiro, contra o CRB de Alagoas, às 20h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Leia a reportagem completa na edição desta quarta-feira do Jornal A TRIBUNA.