Os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) não estão contentes com o percentual de 2,07% do Reajuste Geral Anual (RGA), proposto pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) e aprovado pelos vereadores no último dia 15 de janeiro.

“Desde o último dia 12 de dezembro do ano passado, o Sispmur protocolou o pedido da recomposição da inflação, acrecidos de 10% de reajuste salarial, pois essa recomposição é justa diante o aumento da arrecadação municipal, para compensar as perdas referentes ao aumento do preço da cesta básica e dos combustíveis”, disse Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.

Além disso, segundo a sindicalista, o prefeito e os vereadores autorizaram reajuste de 30% nos salários dos secretários municipais e, diante ao fato, também é justo reajustar em 10% os salários dos servidores públicos municipais. “Já para a próxima semana queremos agendar uma reunião com o prefeito Zé Carlos do Pátio para reivindicar o reajuste de 10%. Apenas o RGA não atende as necessidades dos servidores diante a tantos aumentos de impostos, combustíveis e da cesta básica”, ressaltou a presidente da entidade.

Para o diretor sindical do Sispmur, o professor Rubens Paulo, o índice inflacionário divulgado pelo Governo Federal não corresponde a realidade da economia. “Este percentual de 2,07% não é real diante de mais de dez aumentos dos combustíveis, da energia elétrica, cesta básica e a carga tributária a qual passa o país. Só este RGA nos salários dos servidores não ajuda muita coisa. É preciso o prefeito ser sensível a reivindicação dos servidores, até porque a arrecadação municipal teve reação positiva em plena crise”, externou o sindicalista.

No último dia 15 de janeiro, os vereadores aprovaram, em uma Sessão Extraordinária, o projeto de lei do Executivo que estabeleceu o Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores municipais. O percentual aprovado foi 2,07% referente a inflação acumulada no ano passado. “O prefeito e vereadores aproveitaram o período de recesso do Sindicato e de férias dos servidores para tomarem esta decisão, a qual não compactuamos, diante do nosso pedido protocolado no dia 12 de dezembro”, reclamou Geane.