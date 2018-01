A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis informou, ao A TRIBUNA, que foi realizado o chamamento público para contratação de empresa para realização de exames de alta complexidade (como ressonância magnética e tomografia), pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Rondonópolis, e a empresa vencedora foi a Clínica Bertinetti. Contudo, seguindo os trâmites necessários, o contrato para que os serviços comecem a ser realizados na cidade ainda apresenta pendências. “O contrato está na Procuradoria Geral do Município, para receber parecer, e somente então seguirá para o setor de contratos e ser assinado”, explica a nota da Prefeitura.

A realização deste tipo de exame em Rondonópolis pode por fim a uma das grandes demandas da saúde municipal, já que esse tipo de serviço só é oferecido via SUS em Cuiabá, tendo os moradores que se deslocar até a Capital. Além dos transtornos do deslocamento para os pacientes e dos riscos que a estrada oferece, a realização dos exames tem custo maior para o município. A contratação de uma empresa para realizar os serviços em Rondonópolis é considerada um avanço.

Na Revista Saúde e Bem-Estar, publicada pelo A TRIBUNA com circulação em novembro de 2017, a Secretária Municipal de Saúde, Izalba Diva Albuquerque, também demonstrou o interesse do município em buscar formas de aumentar a oferta de outros tipos de exame, como os de colonoscopia, endoscopia, mamografia e doopler venoso, para tentar diminuir a demanda reprimida de exames existentes na cidade.

Hoje Rondonópolis tem grandes filas para a realização de exames e consultas com especialistas, além de cirurgias eletivas (aquelas que são agendadas). Contudo, a cidade apresentou avanços nos últimos anos, como por exemplo, com o início dos atendimentos de alta complexidade de cardiologia na Santa Casa, que antes também eram realizados em Cuiabá.