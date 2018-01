Situação é mais crítica na rua principal do espaço industrial, onde buracos enormes são ameaça até para caminhões

Os motoristas que transitam diariamente pelas ruas do Distrito Industrial Vetorasso e os empresários do local reclamam da grande quantidade de grandes e profundos buracos nas ruas da localidade, por onde circula boa parte dos produtos que os moradores da cidade consomem todos os dias. O temor dos mesmos, além do óbvio prejuízo financeiro com o desgaste prematuro das partes dos caminhões e carretas que circulam por lá, é com a própria vida, já que os buracos podem provocar o tombamento dos grandes veículos de carga.

De acordo com o motorista Rodinaldo Avelino dos Santos, que trabalha para uma empresa de transporte com sede no distrito, a situação é precária e os prejuízos para as empresas e motoristas é grande. “Está muito ruim de passar aqui, está perigoso. A gente passa carregado correndo o risco de quebrar uma mola, entorta muito o caminhão e quando chove piora, pois não dá de ver a fundura do buraco. Então, dá medo passar aqui nessas ruas”, afirmou.

Ele diz que há semanas em que ele passa várias vezes pelas ruas do distrito com a carreta que trabalha carregada e já teve muitos problemas de quebra no seu veículo de trabalho. “É bem pior quando a gente passa carregado. Aí o caminhão torce todo, chega a dar dó, pois a gente sabe que isso não é bom para ele, que ele vai acabar quebrando… Mas a gente tem que trabalhar, por isso a gente enfrenta, mas precisava dar um jeito de arrumar isso aqui de vez”, desabafou.

Para ele, além de finalizar o asfaltamento da rua principal do distrito, e asfaltar as ruas laterais, é preciso um bom sistema de drenagem de águas das chuvas para evitar que os buracos voltem a tomar conta das vias.