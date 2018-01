Jornal A TRIBUNA foi às ruas saber o que os rondonopolitanos acharam da condenação do ex-presidente e se eles acreditam que Lula deve ser candidato neste ano

O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado no dia de ontem (24) pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4), mobilizou a atenção dos rondonopolitanos também. Um dos líderes políticos mais populares da atualidade, Lula foi condenado ontem, por unanimidade, em segunda instância e teve seu futuro político comprometido (veja mais informações na página A*7). Diante do julgamento que parou o País, o Jornal A TRIBUNA foi às ruas saber o que os rondonopolitanos acharam a respeito da condenação do ex-presidente e se eles acreditam que Lula deve ser candidato neste ano. Confira:

Pedro Pinto Amorim,

autônomo

“Eu acho que está correto. É tanta coisa que aconteceu, a coisa esteve boa, mas depois piorou… Quem comeu o bom agora tem que comer o ruim e eu acho que ele nem deve ser mais candidato, tem que renovar”

Ana Paula da Silva Moreira,

dona de casa

“Eu acho que está correto sim, pois tem que acabar com a corrupção no Brasil, e eu acho que assim pode ser que o Brasil vá para frente. Eu acho que ele não deve ser candidato, pois mesmo ele tendo sido um ótimo presidente, como saber se ele vai ser um bom presidente agora?”

Maria Augusta,

vendedora ambulante

“Nem sei o que falar do Lula… Coisa que eu nunca tive eu vim ter no governo dele. O pobre não comia carne, no governo dele passou a comer… Não digo que sou contra ou a favor, mas o pobre não tinha o direito de ter uma bicicleta, mas no governo dele conseguiu comprar uma moto… Não sei nem o que dizer sobre ele ser ou não candidato, mas eu estou decepcionada e não vou votar em mais ninguém”.

Emerson Rodrigues,

engenheiro civil

“Eu concordo com ela (a condenação). Eu acredito no processo, que ele está seguindo o caminho normal. Agora, se ele devia ou não devia sair candidato, eu pessoalmente acredito que sim, acho que ele tem o direito e tem que ser candidato sim. Quem decide se ele volta ou não, é o povo nas urnas”.

Elisabeth dos Santos,

advogada

“Eu achei que é uma perseguição política. Não que ele não devesse ser investigado, mas o que nós vivenciamos é um julgamento de cartas marcadas. Tem mais pessoas para serem julgadas e eu não vejo isso andar. Não vejo essa perseguição judicial contra outros políticos e partidos. Querem tirar o (ex) presidente das próximas eleições. Eu acho que ele deve ser candidato, até porque não é o Judiciário que decide quem deve ser candidato, pois no regime democrático é o povo que decide isso”.

Severino Oliveira,

caminhoneiro

“Eu não sei te falar se ele é inocente ou não, mas bandido bem pior que ele está lá dentro [do Planalto], o Temer. Eu até que queria que ele fosse candidato, mas ele não vai ser mais… Nem que ele queira, já está tudo armado para ele não ser mais”.