Centralização de soro antiofídico em Cuiabá coloca pacientes do interior em risco

As ocorrências envolvendo acidentes com animais peçonhentos sempre aumentam no período das chuvas, que vai de novembro a abril em Mato Grosso. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os acidentes mais comuns no estado envolvem serpentes, escorpiões e aranhas. Nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis realizou a captura de cobras peçonhentas e não peçonhentas em residências da cidade, demonstrando que os riscos de picadas não são apenas para as pessoas que entram no habitat natural dos animais.

Anteontem (18), uma jiboia foi localizada na área de serviço de uma residência do condomínio Terra Nova. A espécie, que não é venenosa, é comum de ser encontrada em Rondonópolis. Já na Vila Aurora, uma cobra coral foi encontrada pelos moradores na garagem de uma residência. Os bombeiros foram chamados para fazer a captura da serpente, que tem um dos venenos mais tóxicos e ativos de todas as serpentes brasileiras.

Atualmente, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde centralizou o soro antiofídico em Cuiabá. Com isso, quem é picado em Rondonópolis ou na região, por exemplo, precisa se deslocar até a Capital para receber o medicamento. No caso da picada da cobra coral, por exemplo, especialistas alertam que o tempo para início de ação do veneno no corpo humano é de 30 a 60 minutos, o que mostra a gravidade da situação.

Se uma pessoa é picada por uma cobra em Itiquira, por exemplo, ela será encaminhada para Rondonópolis, que fará a regulação e enviará o paciente para Cuiabá. Somente o deslocamento via BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuaibá, gira em torno de 2h30, se a viagem ocorrer de forma tranquila. Na prática, todas as pessoas que vivem no interior do estado correm risco de não conseguir receber o soro a tempo.

Casos graves já foram registrados recentemente, como o da servidora pública Marilene Freitas Cervantes, de 62 anos, que foi picada por uma cobra em um sítio no município de Sinop, e, por falta de soro antiofídico no hospital daquele município, teve de ser levada para Sorriso. Ela passou quatro dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sorriso, mas acabou morrendo.

Recentemente, a auxiliar de cozinha Katiane Maria Neves Anjos, de Primavera do Leste, ficou seis dias na UTI do Hospital Regional de Rondonópolis, após ser picada por uma jararaca. A família teve que se deslocar para Rondonópolis em busca de soro antiofídico. Por conta do veneno, Katiane sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi para a UTI após passar por procedimento cirúrgico. A mulher já teve alta hospitalar.

Conforme o Município, a Prefeitura precisa seguir a determinação do Estado e do Ministério da Saúde e regular os pacientes para Cuiabá.

DESABASTECIMENTO

Desde 2013 Mato Grosso vive esse cenário de desabastecimento dos soros, e isso não ocorre somente no estado. Há um desabastecimento nacional em função de problemas na produção desse material. Diante da situação crítica, a orientação é evitar os locais em que as cobras podem ser encontradas.

Se tiver que adentrar o habitat das serpentes, a pessoa deve fazer isso calçando botas de cano longo, calças compridas de tecido grosso e camisa de manga comprida também com tecido grosso. Diante da escassez do soro e da demora para conseguir receber as doses, todo cuidado é pouco durante o período mais crítico.

Em caso de aparecimento das serpentes na cidade, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros, para que o animal seja capturado.