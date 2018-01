Faleceu na manhã de ontem (05/1), aos 83 anos, na residência das Irmãs Catequistas Franciscanas, na Avenida Cuiabá, Irmã Ignez Pessini, nascida em Campos Novos (SC), no dia 7 de abril de 1935.

Em 1957 emitiu os votos religiosos em Rodeio (SC) e em fevereiro de 1960 veio como missionária para o Mato Grosso. Durante os 60 anos de vida religiosa, dedicou 30 anos à educação escolar e 25 anos assumindo a coordenação de muitas pastorais, dependendo da realidade de cada paróquia.

Irmã Ignez sentia-se feliz na vida religiosa. Os desafios e as exigências de cada época não diminuíam seu entusiasmo. O que a sustentava na missão era a vida de oração, a caminhada da congregação e da Igreja, o espírito missionário, o espírito de pobreza, a simplicidade franciscana e a seriedade com as irmãs assumem a missão.

Em sua autobiografia escreveu: “Eu, Irmã Ignez, consciente do meu Batismo, assumo a minha vida e missão, até o fim da minha vida neste mundo. Quero renovar este compromisso em todos os momentos de minha vida. Senhor meu Deus, entrego o meu passado a vossa misericórdia! No meu presente quero fazer tudo por vosso amor e confio o meu futuro a vossa bondade infinita”.

No entanto, a partir de 2012 sua saúde começou a ficar mais frágil, tendo que fixar-se em Rondonópolis para tratamento. Apesar de todos os cuidados, veio a falecer na manhã de ontem, dia 5 de janeiro de 2018.

Seu corpo está sendo velado no salão da casa provincial, na Av. Frei Servácio, 354, e a celebração de corpo presente será no mesmo local, hoje, dia 06 de janeiro, às 7h30 e em seguida o sepultamento no cemitério da Vila Aurora.