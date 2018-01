O número de veículos em circulação nas ruas e avenidas de Rondonópolis já se aproxima dos 170.000 mil. Números repassados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ao Jornal A TRIBUNA apontam que o município fechou 2017 com 168.673 veículos. Não por menos os problemas do trânsito de cidades grandes estão cada vez mais perceptíveis no município. Com um volume intenso de veículos e sem ampliação da malha viária, os rondonopolitanos já enfrentam congestionamentos no trânsito, demora para fazer certos trajetos e falta de vagas para estacionar.

Conforme os dados do Detran-MT, a frota de Rondonópolis nos últimos cinco anos aumentou em 20,5%, passando de 139.807 veículos em 2013 para os atuais 168.673 veículos. São 28.866 veículos a mais nas ruas da cidade nesse período. A maior parte da frota é composta por veículos movidos apenas a gasolina, perfazendo 79.738 unidades. Depois se destacam os veículos flex (gasolina/álcool), com 56.220 unidades, os veículos movidos a diesel, com 17.286 unidades, e os reboques e semi-reboques, com 11.554 unidades.

Mantendo o índice de crescimento verificado nos últimos anos, Rondonópolis vai alcançar a marca dos 200.000 veículos dentro dos próximos cinco anos. Vale lembrar que a cidade tem hoje cerca de 223 mil habitantes. O aumento da frota foi tanto que enfraqueceu o sistema de transporte coletivo na cidade, que cada vez mais diminui o número de passageiros transportados, reduz linhas e ônibus. Por outro lado, esse crescimento também gera oportunidades para novos negócios no setor, como auto-centers, oficinas, empresas de acessórios, seguros, entre outros.

No estado de Mato Grosso, a frota de Rondonópolis somente é menor do que a de Cuiabá, com 414.752 em 2017. Após Rondonópolis, destacam-se as frotas das cidades de Várzea Grande, com 156.332 veículos, de Sinop, com 106.777 veículos, e de Tangará da Serra, com 63.041 veículos, em julho de 2017. No geral, a frota de veículos do estado de Mato Grosso, com todos os 141 municípios, alcançou a marca de 1.979.951 unidades no fim de 2017.

Por tipo de veículo, o Detran-MT tem disponível a composição da frota detalhada de Rondonópolis apenas com dados de 2016, quando o município tinha 163.114 veículos. O tipo de veículo com maior quantidade no município é o automóvel, com 54.062 unidades, seguido das motocicletas com 49.305 unidades. Agora, somando os veículos similares, os números aumentam bastante. Motocicletas e motonetas, por exemplo, somam juntas 68.561 unidades na cidade. Automóveis, caminhonetes e camionetas chegam a um total de 73.255 veículos.

Rondonópolis também é o município com maior número de caminhões no estado. Segundo os dados do Detran-MT, em 2016, eram 4.750 caminhões em Rondonópolis, 3.093 caminhões em Cuiabá e 2.063 caminhões em Sorriso.