Rio quita hoje salários de novembro de servidores públicos – 10h48′

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz) prometeu quitar hoje (10) os salários de novembro dos servidores públicos. O último depósito para os trabalhadores foi feito na segunda-feira (8), mas 4% dos funcionários ficaram de fora.

Segundo nota divulgada pela Sefaz, ao todo, serão depositados R$ 169,8 milhões para 15.927 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias. Os depósitos ocorrerão ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. Serão usados recursos da arrecadação de impostos.

De acordo com a secretaria, os salários de dezembro ainda não estão atrasados, pois vencem no 10º dia útil de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira (15). Sobre o pagamento do décimo terceiro de 2017, para quem não recebeu, a Fazenda informa que “aguarda o resultado da arrecadação tributária e demais medidas que estão sendo providenciadas”, como a antecipação da receita de royalties do petróleo e a participação especial, para anunciar quando se dará o pagamento.

No último dia 29, o governador Luiz Fernando Pezão, ao anunciar que deixaria a política após o término do mandato, pediu desculpas aos servidores e prometeu que todos os salários ficariam em dia em 2018.

Fonte: Agência Brasil