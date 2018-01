Rio inicia operação para combater motoristas que bebem – 12h34′

Pelo quarto ano consecutivo, a Operação Lei Seca inicia hoje (4) a Operação Verão no estado do Rio de Janeiro. As blitzes diurnas de fiscalização e conscientização ocorrerão nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras.

No ano passado, foram abordados 17.716 motoristas durante as ações da Operação Verão. Deste total, houve mil casos de alcoolemia. Durante todo o verão também serão promovidas ações educativas para alertar a população sobre os riscos de beber e dirigir.

O coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marco Andrade, disse que foi observado que neste período de férias há um aumento do consumo de bebidas alcoólicas pelos motoristas durante o dia.

“O objetivo é que o cidadão perceba e se adapte à realidade de que não é possível beber e dirigir, inclusive durante o dia e não somente durante a noite”, afirmou.

Segundo ele, o Brasil tem mais de 40 mil mortos por acidentes de trânsito por ano. “É exatamente por essa necessidade, essa urgência, que é inaceitável [beber e dirigir]”, disse o coordenador. “Temos uma legislação rígida para tentar frear esse comportamento errôneo da sociedade brasileira”.

As ações diurnas serão realizadas em toda a região metropolitana e interior do estado e vão até fevereiro. As blitzes à noite continuarão sendo feitas normalmente.

Fonte: Agência Brasil