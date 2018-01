Denúncia chegou ao A TRIBUNA por meio de alguns médicos, que optaram pelo relato de forma anônima

Uma proposta de mudança na forma de contratação dos médicos que atuam no Hospital Regional de Rondonópolis pegou os profissionais de surpresa, e também levantou algumas dúvidas sobre a real necessidade da adequação. A denúncia chegou ao A TRIBUNA por meio de alguns médicos, que optaram pelo relato de forma anônima. Conforme informado, o Instituto Gerir, que gerencia o Regional por meio de um contrato emergencial firmado com o Governo de Mato Grosso, teria proposto que outra empresa de prestação de serviço médico de Goiânia (GO), mesmo local da sede do Gerir, realizasse a contratação dos profissionais. A proposta, segundo uma fonte do jornal, foi feita aos coordenadores dos setores, para ser repassada aos demais médicos.

O estranhamento foi provocado pelo fato do Instituto Gerir estar atuando por meio de contrato emergencial de seis meses, que começou a vigorar no dia 2 de outubro de 2017, portanto, se encerra no início de abril de 2018. “Como vão mudar radicalmente os contratos se estão aqui de forma provisória?”, indagou um dos médicos. Outro ponto levantado foi o fato dos médicos do Hospital Regional já serem contratados de forma terceirizada. O Estado contrata a organização social, que contrata os médicos como pessoa jurídica.

Caso uma outra empresa entre no processo, ao final os médicos serão contratados de forma quarteirizada, que é quando a empresa de prestação de serviços contrata uma outra empresa do mesmo segmento para suprir uma demanda. “Pretendem fazer a quarteirização de um serviço tão importante em um momento em que o próprio contrato já está perto do fim? Realmente, não conseguimos entender bem a razão dessa proposta”, disse um profissional.

OUTRO LADO

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com a assessoria de comunicação do Instituto Gerir e com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), para confirmar se a informação recebida, de que houve uma proposta por mudanças, realmente procede. Enquanto o Estado não enviou uma resposta até o fechamento da edição, a Gerir disse por meio de nota “que tem um modelo de gestão que prioriza a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população. Esse modelo, no qual os médicos são contratados como pessoa jurídica, é adotado em outros seis estados do País, inclusive São Paulo, com ótimos resultados para os usuários da rede pública de saúde”. O questionamento sobre a mudança do contrato de forma terceirizada para a forma quarteirizada não foi respondido.

GERENCIAMENTO

A reportagem também questionou a Secretaria de Estado de Saúde sobre o contrato de gerenciamento do Hospital Regional de Rondonópolis, que vence no início de abril. O Governo do Estado de Mato Grosso firmou o contrato emergencial com o Instituto Gerir, com o prazo de seis meses, no valor de R$ 4,6 milhões. O critério utilizado para contratação foi a experiência que a empresa tem em hospitais com o mesmo perfil, já que não houve o interesse de nenhuma empresa no chamamento público. O Estado não informou se existe negociação para a empresa continuar no gerenciamento do Regional.