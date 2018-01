Informação da Prefeitura é que os procedimentos necessários para conclusão da via serão retomados neste começo de ano

Após publicação na edição de ontem (4) do A TRIBUNA, mostrando o atoleiro que motoristas estão enfrentando para chegar até a BR-364, bem como a demora para que um novo edital de licitação seja publicado pelo Município e a conclusão da Avenida Beira Rio enfim seja retomada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra-MT) informou à reportagem que “a previsão é de que até o dia 15 de janeiro a obra seja licitada”.

Conforme a secretária municipal de Infraestrutura, Nívia Calzolari, “a licença ambiental que faltava foi expedida no último dia 22 de dezembro, completando o projeto”. A obra do prolongamento da Avenida Beira Rio está parada desde dezembro de 2016 e, neste período, boa parte dos serviços realizados até então foram perdidos. A suspensão da obra foi determinada pela Justiça, após problemas na licitação e nas licenças ambientais. Ao assumir a gestão, a Prefeitura tratou com lentidão a questão.

Desde que foi anunciada a construção de uma nova ponte sobre o Rio Vermelho, dando uma outra opção aos motoristas para o acesso a BR-364, especialmente ao Distrito Industrial Maria Vetorasso, a expectativa da população era de que, além de fugir do trânsito na região central para passar pela ponte da Avenida Marechal Rondon, pudesse contar com um acesso mais rápido e confortável até a rodovia.

Mesmo com a área bloqueada pela Justiça, o local é utilizado normalmente, já que populares abriram passagens tanto para que motocicletas como carros passem pelo local. Mas, a falta de asfalto gera muitas reclamações. A sociedade tem cobrado cada dia mais uma solução para o impasse, especialmente moradores da região do Verde Teto, empresários e trabalhadores do Distrito Industrial e empresas instaladas tanto as margens da BR-364, quanto da BR-163, na saída para Campo Grande.

Da forma como está hoje, inconclusa, a Avenida Beira Rio tem seu propósito principal, o de facilitar o acesso às rodovias federais, bastante reduzido.

CEU

Com relação à obra do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), que deveria ter sido entregue em outubro de 2017 mas ainda não foi finalizado, a secretária de Infraestrutura informou que o CEU, localizado no Residencial Margaridas, teve a obra prorrogada em função de uma readequação das liberações financeiras do Governo Federal. Ela ainda explicou que a previsão é dar seguimento à obra, que é do Governo Federal com contrapartida do Município, neste ano. Contudo, a Prefeitura segue o cronograma da União. A obra em Rondonópolis tem um custo de R$ 1,8 milhão em recursos da União, mais contrapartida do Município para 3 mil metros quadrados de área construída.