Prévia da inflação oficial registra 0,39% em janeiro, diz IBGE – 08h08′

A prévia de janeiro de 2018 da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), registrou taxa de 0,39%. A taxa é superior às verificadas nas prévias dezembro de 2017 (0,35%) e de janeiro de 2017 (0,31%).

Segundo dados divulgados hoje (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 acumula taxa de 3,02% em 12 meses.

A alta da taxa mensal do IPCA-15 foi influenciada principalmente pelos alimentos, que tiveram seu primeiro aumento de preços em sete meses. Na prévia de janeiro, o grupo de despesas alimentação e bebidas teve inflação de 0,76%.

Os alimentos consumidos em casa tiveram alta de preços de 0,97%, com destaque para o tomate (19,58%), a batata-inglesa (11,70%) e as frutas (4,39%). As carnes tiveram aumento de preços de 1,53%.

A maior alta de preços entre os grupos de despesa do IPCA-15 foi observada, no entanto, entre os transportes, que tiveram inflação de 0,86%. Os combustíveis subiram 2,54%, com os aumentos de 2,36% na gasolina e de 3,86% no etanol. Os ônibus urbanos tiveram alta de 0,43% e os intermunicipais, de 0,94%.

O grupo habitação foi o único que registrou deflação (queda de preços), de 0,41%, devido às contas de energia elétrica, que ficaram 3,97% mais baratas.

