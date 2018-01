Afetados pelo calote afirmam que vão dar início ainda este mês à cobrança de forma judicial

A menos de 30 dias do Carnaval 2018, prestadores de serviços e blocos que participaram do carnaval popular de Rondonópolis em 2017, o Rondonfolia, continuam amargando um calote da organização. Dois blocos, dois trios elétricos, uma banda e três prestadores de serviço cobram pouco mais de R$ 60 mil da Prefeitura de Rondonópolis. Após as inúmeras tentativas de recebimento, incluindo cobranças públicas por meio da imprensa, os afetados pelo calote, que veem esgotadas as chances de recebimento de forma amigável, vão dar início ainda este mês a cobrança de forma judicial, conforme informado ao A TRIBUNA pelo representante legal dos envolvidos, o advogado Júlio Aguiar. Além da Prefeitura, o vice-prefeito Ubaldo Barros também deve ser acionado.

O bloco Psirico, campeão do Rondonfolia 2017, deveria ter recebido R$ 4 mil pela participação. Já o Camaleão, que ficou em terceiro lugar, deveria receber R$ 2 mil. Contudo, apesar da entrega dos troféus realizada na Secretaria Municipal de Cultura, o pagamento não foi efetuado. Além dos blocos que não receberam a premiação, o trio elétrico Papa Léguas tem ainda a receber a quantia de R$ 22.400,00, o trio elétrico Demolição a quantia de R$ 10.200,00 e mais R$ 4.000,00 pelo aluguel de um gerador, a banda Samba Retrô tem a receber R$ 3.000,00, Usina dos Ingressos R$ 4.460,00 pela confecção das pulseiras para os camarotes, Restaurante do Robertinho R$ 7.800,00 e Hermélio Silva R$ 11.031,00, pela consultoria e organização da festa.

Com relação ao calote, a Prefeitura nega dever para qualquer um dos envolvidos, e que todos os contratos firmados para a realização do Rondonfolia foram quitados. Vale lembrar que, em função dos problemas ocorridos em 2017, a Prefeitura decidiu não organizar carnaval popular em 2018.

INVESTIGAÇÃO

Além do relatório enviado ao Ministério Público Estadual (MPE) pela Câmara Municipal de Vereadores, após ouvir os envolvidos na organização do Carnaval, um inquérito civil sobre o Rondonfolia também corre na Promotoria de Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Rondonópolis, para apurar as denúncias envolvendo o carnaval popular. Conforme informado ao A TRIBUNA pela assessoria de comunicação do MPE, o inquérito ainda não foi finalizado.

Entre as irregularidades que são apuradas, existe o apontamento da contratação de prestadores de serviços antes mesmo da realização da licitação oficial, contrariando a chamada Lei das Licitações, e a suspeita de que antes mesmo de duas licitações serem realizadas para o evento, os vencedores já estavam executando os serviços para a Prefeitura.