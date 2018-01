Argumento é de que o recurso público será economizado para ser melhor investido em benefício da população

A Prefeitura de Rondonópolis resolveu não realizar neste ano o RondonFolia, tradicional carnaval popular da cidade. O argumento é de que o recurso público será economizado para ser melhor investido em benefício da população. No entanto, a administração quer evitar problemas como os do carnaval do ano passado, que além do pouco público que compareceu para prestigiar a festa, rendeu os mais diversos problemas jurídicos em decorrência da falta de pagamentos a fornecedores e irregularidades no processo licitatório.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, a secretaria de Cultura não irá realizar o evento festivo com o intuito de economizar o recurso, mas estranhamente na mesma nota é dito que o tal recurso será destinado para “obras e ações de caráter duradouro”, sem, no entanto, esclarecer em quais. Ainda especifica que a Prefeitura deverá apoiar iniciativas de produtores privados que decidirem realizar Festa de Momo por conta própria.

Evento tradicional na cidade, já tendo sido considerado a maior festa popular do estado, o RondonFolia surgiu ainda na primeira administração do ex-prefeito Percival Muniz (PPS), mas já não vinha sendo realizado há alguns anos devido ao alto custo e falta de recursos da iniciativa privada para ajudar no custeio da festa.

Mas, em 2017, primeiro ano de mandato do atual prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé do Pátio (SD), o evento foi novamente realizado, como cumprimento de uma promessa de campanha do mesmo, mas rendeu inúmeras críticas da sociedade, que preferia ver o dinheiro público investido em questões mais prioritárias.

As dores de cabeça de Pátio não se resumiram às críticas. O evento rendeu questionamentos por irregularidades na licitação para a contratação de empresas que trabalharam na festa, que só foi feita de fato após o evento já ter sido encerrado. Alguns fornecedores, como a empresa e blocos carnavalescos reclamam de terem tomado um calote da Prefeitura e cobram na Justiça os valores supostamente devidos.

A situação gerou um enorme mal estar político na cidade, e os vereadores chegaram a aventar a possibilidade de abrirem uma Comissão Especial de Investigação (CEI), que poderia resultar na cassação do prefeito e seu vice. A situação tem sido contornada até hoje, mas pelo visto o prefeito decidiu evitar novo vexame este ano.