No comecinho do ano, Prefeitura dizia que a previsão era lançar a licitação até o dia 15 de janeiro – o que não ocorreu

Com a aprovação na sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada na última segunda-feira (22), de uma suplementação no valor de R$ 2,7 milhões, a Prefeitura de Rondonópolis projeta um prazo entre 60 a 90 dias para que uma licitação para retomada da obra do prolongamento da Avenida Beira Rio seja realizada. Conforme a informação, o recurso deve atender a drenagem, asfaltamento e construção do meio-fio no prolongamento. A iluminação pública, contratada ainda na gestão passada, está mantida para a retomada, sem a necessidade de uma nova licitação nesse caso.

A nova informação é diferente da repassada ao A TRIBUNA no dia 5 de janeiro, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra-MT), que dizia que “a previsão é de que até o dia 15 de janeiro a obra seja licitada”. Como o novo prazo chega até a 90 dias, os motoristas que precisam trafegar pela região devem aguardar ainda mais tempo pela conclusão da obra. A justificativa é de que o alto valor da suplementação obriga a realização da concorrência pública, e os trâmites de uma licitação têm prazos a serem respeitados.

Atualmente, apesar da área bloqueada, os motoristas transitam normalmente pela via. Quem evita passar pelo prolongamento interditado, utiliza outras ruas de chão da região, que em período chuvoso apresentam situação crítica. A expectativa quanto a finalização da obra é grande por parte dos condutores, que aguardam uma nova opção de acesso à BR-364 e aos distritos industriais de forma mais tranquila e cômoda.