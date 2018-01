Atualmente, quase 80 mil pessoas aguardam por cirurgias eletivas, exames e consultas com médicos especialistas

A Prefeitura de Rondonópolis anunciou, na tarde de ontem (8), que pretende atender em forma de mutirão as quase 80 mil pessoas que aguardam em filas para a realização de cirurgias eletivas, exames e consultas com especialistas via Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme o anúncio, os atendimentos estão previstos dentro de um programa intitulado “Fila Zero”, que deve atender pacientes que aguardam por consultas ou procedimentos desde, pelo menos, 2014.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente a cidade tem mais de oito mil pessoas aguardando por cirurgia eletiva (aquelas que são agendadas), mais de 18 mil esperando para passar por exames (como colonoscopia, endoscopia e ressonância magnética), mais de 12 mil aguardando por exames complementares e 39 mil pessoas aguardando por uma simples consulta com um médico especialista, nas mais diversas áreas.

Os atendimentos devem começar já na próxima semana, e devem atender uma ordem definida pela própria Secretaria. “As primeiras cirurgias a serem realizadas vão ser as de vesícula, porque são os casos em que os pacientes mais sofrem. Depois, os atendimentos serão para casos de hérnia, seguindo para as demais áreas”, explicou a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque. Conforme levantamento, aproximadamente mil pessoas aguardam por cirurgia na vesícula na cidade.

A Central de Regulação do Município deu início na semana passada ao chamamento de pacientes para a realização de exames pré-operatórios, e todo o processo deve ser feito desta forma. “Os pacientes serão chamados por nós, por isso, pedimos que quem estiver com o endereço ou telefone de contato desatualizado, procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e fazer a atualização do seu cadastro”, explicou Izalba.

FILA ZERO

Conforme explicou o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, todo o mutirão será custeado com recursos próprios do Município. Somente para as cirurgias eletivas, serão destinados mais R$ 5,9 milhões. As cirurgias serão realizadas no Hospital Regional, Santa Casa de Rondonópolis e no Hospital São João Batista, que fica em Poxoréu. Na unidade da cidade vizinha, serão mais de 200 cirurgias por mês.

O prefeito também anunciou na ocasião que os exames de alta complexidade, como ressonância magnética, em que o município fez um chamamento público e contratou uma empresa local para realizá-los, começam a serem feitos já na próxima semana na cidade. A notícia foi antecipada pelo A TRIBUNA na semana passada, lembrando o importante avanço para a saúde da cidade, já que agora os pacientes não vão precisar ir até Cuiabá para realizar esse tipo de exame.