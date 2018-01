Por que não prevenir?

Os recentes problemas desencadeados na cidade com o início do período chuvoso demonstram como a falta de planejamento da gestão pública ao longo dos anos afetam o funcionamento do município nos dias atuais. Além dessa falta de planejamento, há também outros fatores: populismo, busca por votos, corrupção, ineficiência, e tantas outras situações.

Podemos citar, por exemplo, os três piores problemas vividas no momento: rompimento da Rua Dom Pedro II. Quem nunca imaginou que isso aconteceria? São anos do mesmo problema na Avenida dos Estudantes e nenhuma solução. Toda gestão o mesmo discurso, de que é necessário muito dinheiro para fazer a drenagem, mas, até hoje alguém buscou esse dinheiro?

Erosão na Avenida W11. O problema começa bem antes, com vários bairros criados sem que a drenagem dos mesmos fosse realizada. Quem autorizou? Quem permitiu lotear uma área tão grande quanto o Sagrada Família, por exemplo, sem nenhuma infraestrutura? Quem prometeu tantas vezes asfaltar a W11 e resolver o problema da erosão em sua parte final?

Jardim das Paineiras, outra grande vergonha para o município. Anos e mais anos de convivência com erosões, asfaltamento saindo para várias regiões da cidade, mas o local mais crítico sempre deixado de lado. Há ainda outra questão. Conseguindo o dinheiro e realizando as obras, quem nos garante que serão com preço justo, que serão bem feitas, que vão resolver os problemas que parecem muito mais complexos? São incógnitas, que no fundo sabemos as respostas.

A falta de planejar, executar e corrigir não afeta somente ruas e casas, mas também vidas. Por muito tempo os moradores do Parque São Jorge, por exemplo, denunciavam via imprensa de que o caos provocado pela enxurrada na Rua 10 poderia provocar uma tragédia. O problema só foi resolvido depois que um garoto morreu ao ser levado pela água. No Magnólia, moradores denunciavam os riscos de uma enorme buraco, duas crianças morreram afogadas no local, e mesmo assim a área não foi isolada até hoje.

Os avisos feitos pela população nunca foram suficientes, não são ouvidos, são tratados como reclamações do “povão”. Resolver as questões antes do pior, antes da morte, antes do prejuízo material, antes do problema ficar maior, antes de ficar inviável solucionar… É sonhar demais?

O que parece, na verdade, é que problema resolvido não gera promessas de campanha, não gera votos pela esperança, não gera contratos grandes… Problema resolvido de forma preventiva não dá lucro.