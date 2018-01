A série de entrevistas com pioneiros de Rondonópolis segue neste domingo (21) com o aposentado Jairo Antonio da Cruz, mais conhecido como Patureba, que ficou muito conhecido na cidade devido sua atuação como comerciante. Ele veio de Minas Gerais e se fixou em Rondonópolis, em 1961. É testemunha da evolução empresarial que o município sofreu ao longo das décadas. A reportagem completa você confere abaixo.

O agora aposentado Jairo Antonio da Cruz, mais conhecido como Patureba, prestes a completar 72 anos de idade, é um mineiro que chegou em Rondonópolis ainda muito jovem e plantou suas raízes na cidade que hoje considera sua de coração. Homem trabalhador, Patureba tentou a vida de várias formas, até conseguir capital para montar o Mercadão Patu, que foi por muitos anos um dos mais populares da cidade de outrora.

Originário da cidade mineira de Patos de Minas, de onde vem o apelido que carrega desde que chegou por aqui, Patureba desembarcou em Rondonópolis ainda no mês de maio de 1961, aos 14 anos de idade, atrás de “serviço”, como ele mesmo define. Ele veio da sua cidade natal num caminhão Chevrolet, o conhecido “pau-de-arara”, no qual vieram várias famílias atrás de alguma oportunidade na vida. “Naquela época, nós levamos uma semana para chegar aqui, pois não tinha estrada, não tinha nada”, lembrou o pioneiro.

Ele veio para cá influenciado pelo senhor Homero Villas Boas, que morava em Rondonópolis e foi até Minas Gerais à procura de mão de obra para a colheita de arroz. Como não gostou do trabalho, que considerou muito bruto e de pouco retorno, foi trabalhar por alguns meses na fazenda de um tio, na região do Campo Limpo, para em seguida retornar para a cidade, onde trabalhou num posto de combustíveis que ficava na esquina da Avenida Cuiabá com a Rua 15 de Novembro. “Eu trabalhei ali por seis anos. Hoje é um terreno vago, ninguém tocou mais nada ali”, contou. Na época, haviam mais dois postos na cidade, mas que “não se comparam aos que tem hoje em dia”, diz Patureba.

Nesse período, além de se casar com dona helena Brandão, sua companheira de trabalho no posto de combustíveis, aproveitou para tirar a carteira de motorista e começou a dirigir um caminhão para Porto Velho, em Rondônia, para onde levava bezerras e trazia bezerros de volta.

Como ainda não era a oportunidade que esperava, ele logo mudou de itinerário e começou a trazer verduras do estado de São Paulo, ainda como empregado. Nessa altura, um cunhado se compadeceu do esforço do jovem e lhe deu um empurrão financeiro, que o permitiu pela primeira vez se tornar seu próprio patrão. “Aí eu comecei a puxar verdura para mim. Assim eu fui de 69 a 79. Nessa época, eu morava de frente a dona Jane (esposa) do Aroldo (Marmo de Souza, fundador do Jornal A TRIBUNA) na Avenida Presidente Kennedy”, rememora, lembrando da amizade que manteve com a família.

Foi com a venda dessa verdura que ganhou o primeiro dinheiro e que aplicou todo em propriedades na cidade que escolheu para viver e construir a vida. “Foi com esse dinheiro que eu comecei a tocar minha vida e nessa época que montei o meu mercado, o Mercadão Patureba, em 1979. Na época, tinha só mais uns dois ou três mercados na cidade. Tinha muito boteco de pinga, mas mercado mesmo era só o meu, o do João Borges e do japonês da Cerealista”, disse Patureba, demonstrando que gosta de rememorar desse tempo.

O mercado que montou e onde atendia a todos pessoalmente por muitos anos ficou aberto até o ano de 1998, quando decidiu que já era hora de pensar em diminuir o ritmo de trabalho. Patureba vendeu o prédio, onde até hoje ainda funciona um mercado de médio porte. Inicialmente, ele montou o mercado na Avenida Amazonas, mas com o crescimento da cidade, ele começou a ter dificuldades com vagas de estacionamento e outros problemas, o que o levou a mudar o comércio para a Avenida Presidente Kennedy.

Desde que vendeu o mercado, ele se aposentou e se dedica a cuidar de um sítio na região da Paulista, onde cria bezerros. Sobre a cidade que adotou, ele diz que está muito melhor hoje em dia, mas ele critica a falta de planejamento. “Nós tivemos no começo três prefeitos engenheiros (Luthero Lopes, Sátiro Castilho e Zanete Cardinal) que desenharam as ruas e avenidas da cidade certinho, mas depois começou a crescer tudo de qualquer jeito. Faltou visão de futuro, ninguém acreditava que isso aqui ia crescer tanto, tão rápido. Agora, não tem mais jeito de melhorar o centro da cidade, tem que arrumar os arredores”, opinou.

Sem saudosismos, o pioneiro diz se sentir recompensado pela escolha que fez ao vir para a cidade. “No começo era tudo muito difícil, mas valeu a pena (ter vindo para cá). Eu tenho amor nessa terra como se fosse minha, como se tivesse nascido aqui, foi aqui que criei minha família”.

Lembrando de sua juventude, ele diz não ter tido tempo para se divertir, mas lembra com saudade do Batidinha, primeiro time de futebol da cidade, muito antes do União e outros que vieram após. “Na época tinha o Batidinha e todo mundo jogava no Batidinha. Mas eu não tinha tempo, tinha que trabalhar. Agora eu tenho tempo, mas estou numa situação que não tem jeito. Aí a gente também não criou o hábito, fica difícil”, declara Patureba, mostrando ter se dedicado mais ao trabalho que a qualquer outra coisa na vida.

Questionado sobre se tem saudade dos tempos passados, ele fica sem jeito e deixa escapar sua preferência pela cidade de hoje. “Ter saudade, eu tenho, mas tudo que vem de melhoria para a cidade é bom. Aqui, as ruas todas eram de terra, não tinha mão nem contramão, não tinha um metro de asfalto, e tinha um vento que cobria tudo na cidade de poeira. Hoje está muito melhor para se viver, mais limpa”, completa.

Com dona Helena, hoje com 70 anos, ele teve quatro filhos, mas o casal perdeu um deles, e tem cinco netos, sendo que a neta mais velha está com 28 anos e concluindo o curso de Medicina, motivo de orgulho para o avô. A sua companheira da vida inteira hoje em dia tem a saúde debilitada, após sofrer três AVCs, mas ela pode sempre contar com o apoio do marido, que ajuda a superar as dificuldades no dia-a-dia.

Para as novas gerações, o pioneiro Patureba aconselha a não se encantarem pelas facilidades. “Tudo que vem fácil, vai fácil. Se eu pudesse dar um conselho, daria o conselho de que as pessoas têm que construir tudo que quiserem com esforço. A vida é dura e tudo que é duradouro é adquirido com muita dificuldade”, concluiu.