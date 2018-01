Eles afirmam terem sido vítimas de erro médico e que tiveram que procurar ajuda de médicos particulares

Informações que chegaram até o Jornal A TRIBUNA dão conta de que um segundo paciente está entrando na Justiça para ser indenizado, após ter sido vítima de erro médico em cirurgia de catarata realizada durante a Caravana da Transformação, ocorrida no último mês de dezembro, em Rondonópolis. Eles afirmam terem sido vítimas de erro médico e que somente não chegaram a perder a visão por conta de terem procurado ajuda de médicos particulares para corrigirem a dita cirurgia.

Recentemente, o Jornal A TRIBUNA tinha noticiado o caso do senhor Getúlio Vieira da Silva, que teve complicações em um dos olhos operados na Caravana e a sua família teve que desembolsar altos valores para que o mesmo pudesse pagar uma cirurgia corretiva no olho. Na ocasião, o médico particular que o operou falou abertamente se tratar de um caso de erro médico, pois o médico da Caravana não teria retirado completamente a catarata e ainda colocado a lente que é inserida no olho dos pacientes de forma errada.

Nesse primeiro caso, o paciente e sua família decidiram acionar a Caravana da Transformação na Justiça para tentarem reaver os valores gastos para corrigir o erro da primeira cirurgia, algo em torno de R$ 7 mil, graças ao plano de saúde de sua esposa, que é funcionária pública. Não fosse o plano, os valores pagos seriam muito maiores e teriam que ser desembolsados à vista.

Prestes a iniciar sua 12a edição, entre os dias 25 de fevereiro a 09 de março, na região de Cáceres, a Caravana tem gerado polêmica desde a sua implantação, já que as condições em que são feitas as cirurgias da retirada de cataratas são questionadas pelas entidades médicas e pelo Ministério Público, chegando inclusive a serem proibidas pela Justiça e só foram retomadas por força de liminar.

Na decisão, a juíza Flávia Catarina de Oliveira Amorim ordenou “suspender qualquer contratação de unidades móveis para cirurgias de catarata em regime de mutirão que desrespeitem a dignidade do ser humano e colocarem a população em risco de infecção e morte”.

Também se questiona em relação às cirurgias, além do fato de serem realizadas fora de ambiente hospitalar, dentro de carretas climatizadas, o que é vedado por entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o fato de serem feitas milhares de cirurgias em curtíssimo espaço de tempo e a ausência de exames de risco cirúrgico, fundamentais para detectar possíveis problemas de saúde que possam levar a alguma complicação na cirurgia.

A empresa contratada pelo Governo do Estado para realizar as cirurgias, a 20/20 Serviços Médicos S/S, já tem um longo histórico de processos, tendo se envolvido em imbróglios semelhantes no estado de Tocantins, Mato Grosso do Sul e, anteriormente, quando tinha outro nome, nos estados da Bahia, Acre, Pará e no Distrito Federal.