Na edição de ontem, o Jornal A TRIBUNA mostrou a situação de caos que vem sendo vivenciada no trecho entre Rondonópolis e Jaciara

Diante do caos instalado na BR-163/364, no trecho entre Rondonópolis e Jaciara, conforme noticiado na edição de ontem (23) do A TRIBUNA, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou medidas para tentar diminuir os longos congestionamentos, que têm tirado a paciência dos motoristas que precisam trafegar pela rodovia federal. Conforme informado pela Superintendência da PRF em Mato Grosso, um acordo foi firmado junto a empresa que realiza as obras de duplicação, o consórcio Metropolitana/Enpa, para que as obras sejam realizadas somente no período noturno.

Nesse acordo, a empresa mudará o horário de obras da duplicação da via que, desde ontem (23), será sempre das 22h às 4h. As obras de manutenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também devem seguir o mesmo horário. “Nosso dever é garantir ao máximo o direito de ir e vir dos usuários da via, dando fluidez ao trânsito, garantindo a segurança e evitando transtornos para aqueles que precisam pegar as BRs seja para um passeio ou a trabalho”, disse o superintendente da PRF em Mato Grosso, Aristóteles Cadidé.

Nas últimas semanas, a viagem de quem precisou passar pelo trecho foi de muitos transtornos. Acidentes, obras, buracos na pista… Uma situação caótica que está gerando congestionamentos enormes e, em determinados momentos, a interrupção total do tráfego. A viagem de Rondonópolis a Jaciara, de apenas 70km, está sendo feita em uma média de 2h30.

Conforme a PRF, o trecho mais crítico está compreendido entre os KM 230 e 260 da rodovia, por onde passam 40 mil veículos por dia, sendo um dos principais eixos de escoamento da safra do país. A duplicação, que começou em 2013, foi paralisada e retomada em 2016, está em andamento, porém em ritmo lento.

“O órgão reconhece a necessidade de intervenção para a realização de obra de infraestrutura, mas entende que é preciso minimizar os impactos negativos para a sociedade. Em acordo, a empresa mudará o horário dos serviços”, diz a nota da PRF.

CONDIÇÕES DA PISTA

Além dos problemas provocados pelo fluxo grande de veículos em uma pista sem duplicação, as péssimas condições da pista em vários trechos, apesar de pedagiada, também têm contribuído para os transtornos que ocorrem na rodovia. Há muitos buracos e desnível na pista por diversos pontos, que fazem o trânsito fluir de forma ainda mais lenta.

As responsabilidades sobre a conservação continuam em um jogo de empurra-empurra entre a concessionária que administra o trecho e o DNIT. Enquanto a Rota do Oeste diz seguir o contrato de concessão, que não prevê a realização de obras no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, apesar de ter uma praça de pedágio na saída de Rondonópolis para a Capital, o DNIT se mantêm inerte diante dos buracos na pista, que colocam em risco diariamente os motoristas e passageiros.

Da bancada federal de Mato Grosso, e dos órgãos de fiscalização Federal, pouca ou quase nenhuma movimentação é sentida. Enquanto isso, a população sofre diariamente, mesmo pagando pedágio.