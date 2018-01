Um balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso apontou que, em 2017, o número de mortos em acidentes nas rodovias federais do estado apresentou uma redução de 14%. Os dados também mostram redução considerável no número de feridos.

Segundo o levantamento, Mato Grosso registrou durante 2017 um total de 3.312 acidentes em rodovias federais. O balanço apontou que 190 pessoas morreram em decorrência desses acidentes ocorridos nas rodovias BR-070, BR-158, BR-174, BR-163 e BR-364. Do total de casos, 146 acidentes tiveram 492 pessoas que se feriram com gravidade. No ano anterior, 2016, foram 3.019 acidentes, com 2.343 pessoas feridas e 220 mortes.

De acordo com o superintendente regional da PRF em Mato Grosso, inspetor Aristóteles Cadidé, os números são positivos e alcançados com um conjunto de ações: “A melhoria da estrutura viária, a orientação, o monitoramento diuturno, especialmente em regiões mais críticas e até mesmo a rigidez na fiscalização e legislação contribuem para a preservação de vidas, bem como a divulgação pela imprensa que exerce um papel importante na conscientização dos usuários. Vamos comemorar os números positivos e traçar novas metas, reduzindo feridos e mortos, independente do crescimento da frota no estado”, disse o superintendente.

Apesar do relatório positivo da PRF de Mato Grosso, por outro lado, ainda há muitos motoristas que insistem em cometer infrações graves nos trechos federais que cortam o estado. Durante o ano de 2017, por exemplo, foram mais de 64 mil motoristas flagrados em excesso de velocidade e 585 detidos por ingestão de bebida alcoólica.