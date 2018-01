R$ 1 milhão foi conseguido junto ao Ministério da Justiça (MJ) para a aquisição de equipamentos de videomonitoramento

O município de Rondonópolis corre o risco de ter que devolver o R$ 1 milhão conseguido junto ao Ministério da Justiça (MJ) para a aquisição de 26 câmeras de videomonitoramento, que foram instaladas em pontos estratégicos da cidade ainda no ano de 2010. O motivo seria o descumprimento de cláusulas constantes no convênio que permitiu a aquisição dos equipamentos, como a compra de número menor de câmeras que o previsto no convênio, falta de estrutura adequada para o monitoramento das imagens captadas e outras situações parecidas.

O alerta é dado pelo secretário-executivo do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), Anderson Rocha, que está preocupado com a situação. “Desde que foram adquiridas e instaladas, as câmeras de fato nunca funcionaram plenamente, principalmente por falta de manutenção apropriada. Este ano teremos que prestar contas do dinheiro gasto e das contrapartidas que o Município teria que dar para fazer jus ao aporte do dinheiro federal e existe a possibilidade de termos que devolver esse dinheiro que compramos as câmeras”, informou.

Isso aconteceria, ainda segundo Anderson Rocha, em caso de o MJ não considerar a prestação de contas satisfatória, o que pode levar o Município a ficar inadimplente com o Governo Federal e ficar impossibilitado de receber recursos federais e, em caso extremo, até ser obrigado a devolver o recurso de R$ 1 milhão. “Todos os convênios assinados com o Governo Federal e que prevejam contrapartidas, não tendo essas contrapartidas executadas, ou sendo executadas a maior ou a menor que o previsto, podem levar o Município a ser considerado irregular ou inadimplente”, completou.

O convênio em questão foi assinado ainda no ano de 2008, teve seu objeto licitado em 2009, na primeira gestão do atual prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé do Pátio (SD), e efetivamente adquiridas e instaladas no ano de 2010.

Durante o primeiro ano de instaladas, a manutenção das ditas câmeras ficou por conta da empresa que vendeu os produtos, mas depois desse período passou para a responsabilidade da Prefeitura. Desde então, nunca foi contratada uma empresa para prestar assistência permanente para os equipamentos, que constantemente precisam de manutenção, o que levou a diminuição do número de câmeras funcionado e, hoje em dia, apenas 9 delas funcionam efetivamente. Desde a instalação, os equipamentos geraram grande polêmica na cidade, pois nunca contribuíram para solucionar ou prevenir crimes.

Agora, às vésperas do convênio completar dez anos, a Prefeitura precisa fazer uma prestação de contas definitiva de como o dinheiro foi gasto, se todas as contrapartidas foram efetivamente aplicadas no projeto e se o funcionamento das ditas câmeras está sendo satisfatório. “Já foram feitas várias prestações de contas parciais durante esse tempo, mas agora nós temos que mostrar como está toda a situação dessas câmeras e agora temos que correr atrás para regularizar essa situação”, disse o secretário-executivo do GGI.

Procurado pela reportagem do Jornal A TRIBUNA, o secretário do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu, informou que irá se reunir com o GGI hoje (16) para começar a elaborar a prestação de contas e que os problemas podem ser contornados sem que o Município tenha que devolver o dinheiro. “Algumas áreas a Prefeitura gastou a mais e em algumas a menos. Então, nós vamos procurar propor uma compensação e acredito que vamos conseguir resolver isso da melhor forma”, concluiu.