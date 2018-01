Rosineide Maria de Souza, de 45 anos, saiu para ir à igreja no último domingo (7) e não retornou

Foi localizado no fim da tarde de ontem (9/1), na Gleba Dom Bosco, o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o último domingo (7) e vinha sendo procurada pela família. Rosineide Maria de Souza, de 45 anos, foi encontrada por um pescador no Rio Vermelho, com parte do corpo envolto em um saco plástico. A família esteve no local e fez o reconhecimento.

Após encontrar a mulher, o pescador levou o corpo até a margem do Rio e acionou a polícia. Conforme o exame preliminar da Perícia Técnica (Politec), o corpo não aparentava ter lesões, e tudo indica que a causa da morte foi um afogamento.

Rosineide Maria de Souza saiu de casa de motocicleta, no bairro Serra Dourada, por volta das 18h do último domingo. Conforme a família, ela seguiu para ir até a igreja que frequentava e não retornou. Um boletim de ocorrência foi registrado pelos familiares, que também deram início as buscas em hospitais, delegacias, locais que a mulher costumava frequentar, bem como anunciando o desaparecimento via imprensa e redes sociais.

No boletim, a filha de Rosineide afirmou que a mãe não tinha problemas com drogas e nunca havia desaparecido desta forma. Ela ainda relatou que a mãe teve um relacionamento conturbado, e que chegou a ser agredida pelo ex-companheiro. O ex-namorado de Rosineide, de acordo com o relato da filha à polícia, teria dito a ela que a mataria, caso a mesma se envolvesse em outro relacionamento amoroso.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis será responsável pela investigação do caso.

ATUALIZAÇÃO – 09h37

Dois suspeitos da morte de Rosineide Maria da Silva foram presos pela Polícia Civil na manhã de hoje (10). Tratam-se de Valdecir Veira da Silva e Valdomiro Vieira da Silva. Mais informações na edição desta quinta-feira (11) do Jornal A TRIBUNA.