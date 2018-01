O Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) realizam diversas em ações em comemoração ao dia do seu patrono, São Paulo Apóstolo, que foi ontem (25). Em visita ao jornal A TRIBUNA, o coordenador do MCC, José Ricardo Calera, o vice-coordenador, Marinho Pereira do Lago, e a também integrante da coordenação, Andréia do Lago, contaram que as iniciativas tratam-se de pit stops que ocorreram nesta quinta-feira e do “Churrasco Decolores”, marcado para o mês que vem, no Centro de Eventos Santa Terezinha.

Os pit stops aconteceram em dois pontos de Rondonópolis. Sendo um deles na Praça Brasil, na esquina da Rua Fernando Corrêa da Costa com a Avenida Amazonas, e o outro ponto na esquina da Avenida Lions Internacional com a Rua Dom Pedro II.

Na ocasião, os motoristas receberam um calendário composto por datas das atividades que serão desenvolvidas pelo Movimento de Cursilhos neste ano. Além disso, os objetivos dessa ação foi de divulgar melhor o MCC, o “Churrasco Decolores” e sobre o patrono do grupo.

Segundo os cursilhistas, o MCC existe na cidade desde 1972. Além dos retiros, o Movimento de Cursilhos também promove toda segunda-feira uma escola de formação, na Paróquia Bom Pastor, e visitas as cidades que compõem a Diocese de Rondonópolis – Guiratinga. E cada igreja realiza suas próprias ações através das coordenadorias paroquiais do MCC.

CHURRASCO

O “Churrasco Decolores”, agendado para o dia 4 de fevereiro, ocorrerá das 11h às 14h, no Centro de Eventos Santa Terezinha. Quem se interessar pode entrar em contato com Marinho Pereira do Lago, pelo número (66) 99961-7864, ou com Andréia do Lago, cujo número é o (66) 99631-4224.