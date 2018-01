A informação é que, sem portão, o prédio estaria servindo atualmente de abrigo para moradores de rua

O prédio onde funcionava o antigo Hospital da Criança Wilma Bohac Francisco, mais conhecido com PA Infantil ou PAzinho, está abandonado pelo poder público e o matagal já começa a tomar conta do mesmo. A unidade médica funcionava no local desde o final do ano de 2010 e foi transferido recentemente para o prédio do antigo PA Adulto, já que o mesmo foi substituído pela UPA.

A situação de abandono do prédio, que inclusive está sem portão, tem preocupado os moradores da região, que temem que, com a tomada do mato haja a proliferação de animais peçonhentos e que possam comprometer a saúde daquela população. Outro temor é que o prédio seja tomado por usuários de drogas ou para a prática de crimes.

Questionada sobre a situação, a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que o prédio passará por uma reforma e que voltará a abrigar o PAzinho, sem, no entanto, falar em datas ou previsão para o início das ditas reformas.

Sobre o matagal que toma conta do local, a Secretaria informou que a unidade consta em um cronograma de limpeza de prédios da mesma e que o local deve ser limpo ainda esta semana.