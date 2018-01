Completando hoje 21 dias da situação de emergência decretada, pouca coisa mudou com relação a situação vivenciada em dezembro

Após a Prefeitura de Rondonópolis decretar situação de emergência no dia 28 de dezembro, devido a estragos provocados pela chuva na cidade, moradores das áreas mais atingidas, sendo o Jardim das Paineiras, Rua Dom Pedro II e Avenida W11, continuam a aguardar pelas obras dos contratos emergenciais. Completando hoje 21 dias da situação de emergência decretada, pouca coisa mudou com relação a situação vivenciada em dezembro. Conforme informado ao A TRIBUNA, no caso do decreto de emergência, o prazo para que os contratos sejam firmados é de 180 dias, mas se tratando de uma situação emergencial e da possibilidade de chuva até meados do mês de março, a preocupação dos moradores atingidos é grande.

No caso do Jardim das Paineiras, por exemplo, em que uma erosão desabrigou sete famílias e está bem próxima de várias residências, um serviço paliativo foi realizado pelo município por meio da Coder, para evitar que a erosão na Rua Sabiá, que já estava atingindo as casas, levasse alguma residência buraco abaixo. Contudo, hoje no local, a rua que foi praticamente refeita pela Coder já apresenta sinais de um novo rompimento. Nas outras ruas atingidas pela erosão, a situação ainda é a mesma. No final da Avenida W11, no Sagrada família, que passa ao lado do condomínio Terra Nova, a erosão continua bem próxima de 80 residências. Próximo dali, no acesso pela Avenida dos Estudantes para a Rua Dom Pedro II, o asfalto continua rompido e a via interditada, provocando transtornos aos moradores e prejuízos já incalculáveis para os comerciantes.

O que foi apurado pela reportagem, até o fechamento da edição, é de que os contratos estão no momento sendo avaliados na Secretaria Municipal de Administração.

DESABRIGADOS

Com relação as sete famílias que estão desabrigadas devido a erosão no Jardim das Paineiras, e que estavam acolhidas em uma escola na Vila Mamed, a informação é que devido a uma obra de reforma da unidade, elas foram levadas para a escola do bairro Maria Tereza.

A expectativa é de que na próxima semana, já com base no decreto emergencial, elas passem a receber um auxílio financeiro para alugar uma moradia. O aluguel social deve se estender por seis meses, podendo ser prorrogado caso necessário.