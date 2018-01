Foi localizado por volta das 12h deste sábado (20) um idoso de 80 anos, que caiu no golpe do falso sequestro e depois desapareceu na tarde de sexta-feira (19), em Rondonópolis. José Ribas é pastor da Igreja Primitiva dos 10 Mandamentos, que tem sede em Cuiabá, e mora com a esposa na Vila Operária. A Polícia Judiciária Civil, com apoio das polícias Militar e Federal, acompanharam o desaparecimento do idoso.

Segundo a família informou à polícia, no horário de almoço, a vítima recebeu uma ligação de criminosos no celular dele, simulando o sequestro da filha caçula, que tem 51 anos. Na ligação, os criminosos, que usaram uma voz de uma mulher em desespero aos fundos para enganar a vítima, solicitaram um resgate no valor de R$ 10 mil.

Conforme a família, o idoso disse ao telefone que não tinha essa quantia em dinheiro e os bandidos então passaram a pedir R$ 1 mil. Diante do valor, o idoso combinou de encontrar com os golpistas na agência bancária onde ele é correntista, a Caixa Econômica Federal da Avenida Cuiabá. Sozinho, ele foi a pé até o banco e não retornou para casa. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso passou a ser investigado. Segundo informado, um neto da vítima o localizou ontem no Shopping da cidade.

O caso agora está sob os cuidados da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o fechamento desta edição, a reportagem não tinha obtido informações sobre o que teria ocorrido com o idoso nesse tempo em que ele ficou desaparecido. A informação é de que ele passa bem.