Julgamento de Lula é “evento natural”, diz Temer na Suíça – 13h12′

O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (23) que o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para amanhã (24) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, será um “evento natural” e que não deve gerar nenhuma instabilidade política. Temer falou com jornalistas assim que chegou à Suíça, onde participará do 48º Fórum Econômico Mundial, que reunirá líderes de 70 países.

Questionado sobre qual poderia ser o impacto do julgamento, Temer disse que o fato “talvez roube a cena” da abertura do fórum, mas que não deve provocar nenhuma preocupação institucional. “Talvez roube a cena daqui porque é no mesmo dia. Mas fora daí, eu acho que não vai causar mal-estar nenhum, é um evento natural”, afirmou Temer.

O presidente disse ainda que o julgamento evidencia que “as instituições brasileiras estão funcionando com toda tranquilidade” e isso pode dar segurança para potenciais investidores no país. Temer reafirmou que seus encontros no fórum são todos de natureza empresarial e que sua expectativa é que investidores se interessem cada vez mais pelo Brasil.

Michel Temer ressaltou que vai apresentar um “novo Brasil” em seu discurso no evento, além de destacar a agenda de reformas empreendida pelo governo federal. O presidente reforçou a previsão de investimento de R$ 130 bilhões em obras de infraestrutura e a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) acima de 2,5% este ano.

O presidente participará do Fórum Econômico Mundial, em Davos, que ocorrerá até a próxima sexta (26).

Fonte: Agência Brasil