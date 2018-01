A série de entrevistas com pioneiros de Rondonópolis segue neste domingo (21) com o aposentado Jairo Antonio da Cruz, mais conhecido como Patureba, que ficou muito conhecido na cidade devido sua atuação como comerciante. Ele veio de Minas Gerais e se fixou em Rondonópolis, em 1961. A reportagem completa você confere na edição deste domingo do Jornal A TRIBUNA.