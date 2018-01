O Internacional goleou o Novo Hamburgo por 3 a 0, na tarde deste domingo (21), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)

No primeiro tempo, Thales abriu o placar aos 17 minutos, ao completar de cabeça uma cobrança de escanteio de Nico López. Na etapa final, Danilo Silva ampliou aos 33 no mesmo expediente, mas em batida de Edenílson. Nico deu números finais ao completar, também em um cabeceio, o cruzamento de William Pottker.

Na próxima rodada, o Novo Hamburgo enfrenta o São José às 19h30, no Passo D’Areia, em Porto Alegre (RS). A partida será nesta quarta-feira. No mesmo dia, mas às 20h45, o Inter duela com o Caxias no Centenário, em Caxias do Sul (RS).