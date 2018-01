O Governo do Estado afirmou ontem ao Jornal A TRIBUNA não ter conhecimento do problema envolvendo o idoso Getúlio Vieira da Silva, que teve complicações em decorrência de uma cirurgia da catarata em um dos seus olhos. O caso veio a tona após reportagem do A TRIBUNA, onde o paciente reclama de um possível erro médico e da falta de assistência no pós-operatório por parte da Caravana da Transformação.

De acordo com o Governo do Estado, através de nota, foram realizados quase 56 mil procedimentos oftalmológicos em Rondonópolis, sendo que desse total foram 7.266 consultas e 6.982 cirurgias, sendo 4.968 somente de catarata. “O Governo do Estado informa ainda que não há registros de contato do paciente para qualquer intercorrência no 0800, na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, pelo site da Caravana, Ouvidoria e ou Coordenação de Saúde”, informou a dita nota. Ainda assim, ao final da nota o Governo do Estado afirma que “vai buscar mais detalhes sobre o ocorrido com o paciente para dar o suporte necessário a ele”.

A cirurgia do idoso em questão foi realizada durante a Caravana da Transformação, que aconteceu entre os dias 3 a 17 de dezembro passados. Durante esses dias, foi montada uma grande estrutura no estacionamento do estádio Luthero Lopes, onde foram confeccionados documentos, realizadas consultas e cirurgias oftalmológicas, além de outros serviços, a um custo aproximado de R$ 7 milhões, de acordo com informações do próprio governo.

No caso específico, o paciente reclama de ter sentido dores e concluído com familiares que sua cirurgia apresentava problemas e imediatamente eles procuraram os médicos da Caravana, que ainda atendia na cidade na data, mas os médicos apenas o examinaram e mandaram que ele fosse para casa e aguardasse o retorno da equipe à cidade para fazer uma revisão na cirurgia, cerca de um mês após. Com medo de perder a visão do olho, ele procurou ajuda médica particular, tendo realizado outra cirurgia corrigindo os erros da primeira, dessa vez, com sucesso.

Para os casos em que houvesse algum tipo de complicação, ainda de acordo com o Governo do Estado, o paciente deveria procurar assistência pelo telefone 0800 770 7011, mas, segundo apurado pela reportagem, o dito telefone nunca atende ou retorna as ligações. As outras maneiras de se obter alguma assistência, segundo o governo, seria indo diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, pelo site da Caravana, Ouvidoria e ou Coordenação de Saúde.

O poder público também repassou que todos os pacientes que passam por cirurgia recebem orientação sobre cuidados pós-operatório e sobre o retorno com 24 horas após o procedimento. Em seguida, também são agendados retornos de 7 dias e 30 dias para acompanhamento médico do procedimento cirúrgico.

Destacou ainda que o pós-operatório de 30 dias desses pacientes está agendado para os dias 09, 10, 11 e 12 de janeiro. Neste pós-operatório de 30 dias, os pacientes receberão alta médica, passando pelos exames para diagnóstico de acuidade visual.