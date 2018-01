Sem data oficial para início da obra, a população deve aguardar mais algum tempo para ter à disposição os serviços do Ganha Tempo

Com promessa de entrega para abril de 2018, a obra do Ganha Tempo de Rondonópolis, que vem sendo anunciada desde julho de 2015, sequer foi iniciada. Na última informação divulgada pelo Governo do Estado, as obras da unidade, que será construída na área que abrigava a antiga rodoviária da cidade, seriam iniciadas em janeiro para a conclusão até o final de abril. Contudo, já na segunda quinzena do mês, não há nenhuma movimentação na região.

Durante a realização da Caravana da Transformação, em dezembro de 2017, a agenda oficial chegou a anunciar que o governador Pedro Taques (PSDB) estaria na área, para realizar o lançamento da obra. Contudo, houve uma desistência de ir até o local no último momento, com a alegação de uma mudança na programação. O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, justificou que o lançamento aconteceria em outra ocasião.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas/MT), para obter informações sobre o início da obra, mas não houve resposta até o fechamento da edição. Nenhum representante do MT Par, que é responsável pelo marco regulatório de parcerias do Estado de Mato Grosso com a iniciativa privada, como é o caso da unidade do Ganha Tempo, foi localizado até o fechamento da edição.

Sem data para início da obra, a população deve aguardar mais algum tempo para ter à disposição os serviços do Ganha Tempo, que foi anunciado pelo estado em 2015, sendo que a obra passou por várias polêmicas, desde a escolha da área para construção até a suspensão de licitação.

O GANHA TEMPO

A prometida unidade do Ganha Tempo de Rondonópolis será gerida por meio de parceria público-privada, em que o Governo do Estado reembolsa o consórcio vencedor de acordo com o número de atendimentos e qualidade do serviço prestado. O contrato é de 15 anos; depois disso o patrimônio será devolvido para a administração pública.

A previsão é de que a carta de atendimento na cidade compreenda 104 serviços, ofertados por 21 parceiros. Entre eles, a emissão da carteira de identidade, pagamentos de contas, fotos 3×4, entre outros serviços que serão disponibilizados por parceiros como: Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Correios, Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), entre outros.