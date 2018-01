O fisioterapeuta Alcides Martins, de 63 anos, continua em coma e internado no Hospital Regional de Sorriso. De acordo com um dos filhos dele, Leonardo Cruvinel Martins, nesta terça-feira (23) ao desligarem os aparelhos se constatou que Alcides conseguia respirar naturalmente. Por isso, os médicos disseram a família que o fisioterapeuta será mantido em observação por mais 24 horas.

No sábado passado (20), Alcides escorregou e bateu a cabeça no piso. Ele sofreu traumatismo craniano e passou por cirurgia. O fisioterapeuta é conhecido no meio esportivo rondonopolitano por ter atuado nos principais clubes da cidade. Leia a reportagem completa na edição desta quarta-feira (24) do Jornal A TRIBUNA.