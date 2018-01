Coordenadora da Caravana da Transformação negou qualquer possibilidade de ter havido erro médico nas cirurgias de catarata

A coordenação da Caravana da Transformação negou, em entrevista ao Jornal A TRIBUNA, qualquer possibilidade de ter havido erro médico nas cirurgias de catarata realizadas durante a sua passagem por Rondonópolis, ocorrida entre os dias 3 e 17 de dezembro passados. Conforme noticiado pelo Jornal A TRIBUNA na semana passada, o médico oftalmologista Marcelo da Costa Miranda, que atendeu e acompanha várias pessoas que foram atendidas no mutirão, há alguns casos que podem ser claramente diagnosticados como erro do médico na cirurgia. Essas pessoas criticam a falta de assistência do Estado no pós-operatório.

De acordo com o divulgado, durante o período foram realizados um total de 55.927 procedimentos em oftalmologia, entre eles 7.266 consultas e 6.982 cirurgias, sendo 4.968 foram de catarata, 1.247 de pterígio e 767 yag lasers. Para a coordenadora de saúde da Caravana da Transformação, Simone Balena, pode ter havido complicações em decorrência das cirurgias, mas ela nega ter havido casos de erro médico. “As complicações intercorrentes são até preconizadas em portarias e publicações científicas. Pode acontecer, pois quem opera são pessoas. Nós atendemos essas intercorrências, sim, mas nunca houve nenhum erro médico”, afirmou.

Ela afirma que um erro médico somente poderia ser apontado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), após ser acionado e correr toda uma tramitação legal, em que o médico acusado do erro pode inclusive se defender. “Isso quem aponta é o CRM e é por meio judicial. Nós não temos nenhum processo. São eles que vão dizer se houve erro médico ou não”, informou a coordenadora.

De acordo com ela, há casos de cataratas muito antigas, devido principalmente à falta de um hospital na região que realize as ditas cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que são mais complicadas de serem operadas e retiradas pelos médicos. “Quanto mais inicial, mais fácil de se retirar. E esse vazio assistencial que havia aqui levava a isso”, disse Simone Balena.

Sobre o caso específico do paciente Getúlio Vieira da Silva, mostrado pelo A TRIBUNA, que teve complicações em decorrência de sua cirurgia de catarata e cujo problema não foi detectado pelos médicos da Caravana quando o mesmo os procurou dias após a cirurgia, ela é categórica em afirmar que não houve nenhum erro na cirurgia e que o paciente deveria ter esperado o retorno dos médicos da Caravana à cidade, próximo de trinta dias após. “Essas pessoas (pacientes) não são atendidas por qualquer pessoa. Elas são atendidas por um profissional médico com título de especialidade devidamente registrado no CRM de Mato Grosso. Não é qualquer pessoa que avalia. É um profissional médico e ele faz isso com muita competência”, disse a coordenadora.

“Se ele (médico) disse para esse paciente aguardar, se disser ao paciente que é possível repousar e aguardar, passar a medicação, uma orientação ao paciente, o mesmo está seguro do que está fazendo. Nesse caso específico, não há um erro e não é um outro médico que diz o que é certo e o que não é certo”, afirmou, referindo ao médico oftalmologista Marcelo Costa Miranda, que refez a cirurgia de catarata do Getúlio e outras pessoas que passaram pelo mutirão.

Já sobre o fato de o paciente ter sido obrigado a refazer a cirurgia devido a complicações decorrentes da cirurgia e na iminência de perder a visão, ela minimiza. “Se o paciente dormiu de um ladinho e isso deslocou a lente, nós vamos refazer. Se tiver um excesso de massa no olho, nós vamos retirar. Ou seja: esse acompanhamento é da nossa rede. Esse paciente ainda não está de alta e ele, com certeza, não teria perdido a visão”, afiançou.

Sobre o fato de os familiares do paciente não terem conseguido se comunicar a posteriori com a equipe pelo telefone 0800 divulgado para os mesmos, ela afirmou desconhecer o por quê. “Temos que dar uma fiscalizada nesse 0800. Esse 0800 foi criado para ser a referência para esse paciente, para o seu acompanhamento, mas virou um telefone onde todos ligam para saber quando e onde vai ser a próxima Caravana”, disse, passando a culpa para os pacientes que procuraram o mesmo e não conseguiram ser atendidos.

Ela informou ainda que os pacientes atendidos passaram antes pela rede municipal de saúde e por uma triagem antes de serem encaminhados para as cirurgias. “Quando você é paciente do SUS, você chega até a Caravana por meio de um sistema de regulação. Qualquer coisa que você precisar, você deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde, a central de regulação. É a central que me diz que ele precisa ser atendido. No caso de Rondonópolis, nós estamos totalmente descansados, pois o paciente vai na UPA e de lá é encaminhado para o Regional”.

EXAME DE RISCO CIRÚRGICO

Simone Balena afirmou ainda que os exames de risco cirúrgico, exigidos pelos médicos para a realização de qualquer procedimento cirúrgico, e que tem como finalidade apontar algum fator que possa dificultar ou impedir a realização da cirurgia, como alguma doença cardíaca que o paciente tenha adquirido e não saiba, não foram necessários no caso, ao contrário do que afirmou o médico oftalmologista Marcelo Miranda. “O atendimento é feito de forma ambulatorial e o paciente não recebe sedação. Então, o paciente passa pelo anestesista e é avaliado. Se esse paciente é cardíaco, se ele precisa de sedação, ele é imediatamente contrarreferencaido para atendimento hospitalar. É uma cirurgia ambulatorial, não vai mexer no fundo do olho do paciente. Ela é externa”, amenizou.

“Na anamnese, esse médico tem total condições de dizer se esse paciente pode ser submetido à cirurgia ou não. São profissionais médicos e eles jamais liberariam alguém para cirurgia se essa pessoa não tivesse condição de fazer essa cirurgia”, completou.

Simone Balena finalizou afirmando já ter feito contato com a esposa do senhor Getúlio, que lhe informou que o mesmo passa bem. “Para nós, isso é que importa: o bem-estar do nosso paciente”.

Sobre possíveis indenizações para as pessoas que tiveram que recorrer a médicos e clínicas particulares para corrigirem erros nas cirurgias feitas durante a Caravana da Transformação, ela esclareceu que essas pessoas terão que fazer esse pleito via judicial e que o Governo do Estado ainda não teve que indenizar ninguém em decorrência de alguma erro médico ocorrido nas cirurgias da Caravana.

“FALHA ÉTICA”

Simone Balena considerou ser uma “falha ética” o fato do médico oftalmologista Marcelo Costa Miranda ter refeito emergencialmente a cirurgia nos olhos do idoso Getúlio Vieira da Silva e de outros pacientes que o procuraram com problemas em suas cirurgias. “Isso foi uma falha ética, como isso é chamado. Um médico não pode mexer na cirurgia que outro médico fez. No momento ali ele teve essa necessidade, procurou um médico de sua confiança e agora está bem. Isso é o que nos importa”.

Ela ainda explicou que as cirurgias são feitas em mutirão para que o Estado consiga comprovar a carência de cirurgias oftalmológicas para o Ministério da Saúde e libere recursos para as mesmas, além de explicar o por quê de as ditas cirurgias não serem feitas em hospitais equipados com centro cirúrgico, como é o caso Regional e da Santa Casa em Rondonópolis. “Nós não fomos procurados por nenhum hospital interessado. Aí ficou aberta para quem tivesse qualificação. Mas não fomos procurados”, concluiu.

A partir dessa terça-feira (9), os pacientes que passaram pelo mutirão voltarão para uma última revisão em Rondonópolis, que acontecerá na escola Renilda Moraes, e os que estiverem bem devem receber alta médica. A equipe de médicos permanece na cidade até o próximo sábado, 13.