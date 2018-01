A unidade de Rondonópolis não informou ainda quais setores serão afetados neste primeiro momento

Quatro dos cinco hospitais filantrópicos de Mato Grosso estão com os atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS) ameaçados novamente, devido ao fato do Governo do Estado não estar respeitando um acordo firmado com as entidades. Os hospitais filantrópicos Santa Helena, Hospital Geral e Santa Casa de Cuiabá, decidiram paralisar os atendimentos para novos pacientes nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s) já a partir da próxima segunda-feira (15). A Santa Casa de Rondonópolis também deverá paralisar seus serviços, porém de forma gradativa.

A unidade de Rondonópolis não informou ainda quais setores serão afetados neste primeiro momento. Conforme informações recebidas, do acordo firmado para que os serviços da UTI Pediátrica fossem retomados no fim de 2017, apenas uma parcela do repasse foi realizada. “Apesar de a Secretaria Municipal de Saúde estar repassando os recursos regularmente, o Governo do Estado não está honrando os compromissos firmados, fato este que poderá provocar o fechamento do serviço de UTI infantil, cirurgia cardíaca e outros procedimentos”, diz nota enviada à imprensa.

Para encerrar a paralisação que afetava os quatro hospitais, iniciada em novembro de 2017, foi realizado um acordo com o Estado de que os atrasos iriam acabar, e também um acordo com a bancada federal e o Governo de Mato Grosso, onde seria destinado recursos das emendas parlamentares no valor de R$ 33 milhões para os Hospitais Filantrópicos. “Infelizmente esse valor acordado ainda não foi repassado, apesar do empenho da bancada federal”, disse a presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso (Fehosmt), Elizabeth Meurer.

Os filantrópicos são responsáveis por 85% dos atendimentos aos usuários do SUS no Estado de Mato Grosso.

OUTRO LADO

O governador Pedro Taques (PSDB) disse na manhã de ontem (12) que o Estado não deve os hospitais filantrópicos. Uma nota foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) afirmando que foi repassado no dia 5 de janeiro R$ 22,3 milhões para os municípios. Este valor inclui o pagamento de média e alta complexidade do mês de agosto e o incentivo às UTIs referente a setembro. O repasse incluiu também o valor de R$ 2,5 milhões referente ao mês de novembro e que corresponde à última parcela do acordo feito no dia 17 de agosto do ano passado entre o governo do Estado e os hospitais filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis.