O Jornal A TRIBUNA traz nesta edição uma reportagem especial para a série dominical que retrata e homenageia os pioneiros do município. Desta vez, o entrevistado é o contador Hisahiro Kida, um dos profissionais mais antigos da área da contabilidade em Rondonópolis. Aliás, ele foi um dos primeiros contadores a estabelecer-se na cidade. Também teve uma breve incursão na vida política e uma atuante participação no Rotary em sua trajetória, estando atualmente aposentado. Conheça um pouco da vida desse pioneiro:

Aos 72 anos, enfrentando problemas de saúde, mas completamente ativo intelectualmente, Hisahiro Kida, nascido em Marília (SP), filho de japoneses, é um dos pioneiros no ramo da contabilidade e uma pessoa muito querida e respeitada na cidade que adotou como sua. Já aposentado, Kida, como é mais conhecido, nos fala de suas memórias e de momentos marcantes na história de Rondonópolis.

Filho de um casal de imigrantes japoneses, que vieram para o Brasil após o término da Segunda Guerra Mundial atrás de oportunidades e de uma vida melhor, já que seu país de origem sofria com uma situação difícil economicamente, eles se estabeleceram inicialmente no interior de São Paulo, até que o pai adquiriu um pedaço de terra em Rondonópolis. “Hoje é o inverso. Na época era diferente. Hoje é o brasileiro que vai para o Japão, mas na época era o japonês que vinha para cá ganhar dinheiro”, diz o pioneiro, ainda com seu sotaque muito característico de nipo-brasileiros.

Kida veio a primeira vez para Rondonópolis nos idos de 1966, aos 22 anos de idade, mas não gostou do que viu. Foi também para Cuiabá, mas o que viu também não lhe agradou. “Era tudo muito bruto, não via perspectivas de crescer. Cuiabá era bem maior, mas aqui era mais movimentado naquela época”, rememora.

O INÍCIO EM RONDONÓPOLIS

Em 2 de abril de 1968, já formado técnico em contabilidade, chega para morar em Rondonópolis, por conta da insistência dos seus pais, que tinham uma fazenda na cidade. Trabalhou inicialmente por cerca de um ano em uma cooperativa como contador, para em seguida, já em 1969, abrir, em sociedade com um amigo, um escritório de contabilidade – sociedade essa que desfez para montar o próprio escritório em 1971: o Rondoleste, um dos mais tradicionais escritórios de contabilidade da cidade até os dias de hoje, agora administrado por seus filhos, ambos contadores, como o pai.

No começo, apenas duas pessoas trabalhavam no escritório, que chegou a ter até 18 funcionários, mas hoje mantém 12 trabalhando. “Era para ter mais, mas a informática facilitou tudo e não precisa muita gente para fazer o serviço”, informa o veterano contador, sempre com respostas curtas e objetivas, bem ao estilo japonês.

Já instalado e trabalhando em Rondonópolis, completou sua formação profissional, se tornando bacharel em Ciências Contábeis. Aqui conheceu sua primeira esposa, dona Célia, uma poconeana, com quem teve um casal de filhos, Gláucia e Clever, de quem acabou se separando depois de 23 anos de casados. Atualmente, está casado com dona Marilene, que é de uma das famílias mais antigas e tradicionais da cidade: os Cury, com quem já está há 24 anos.

“Foi com a implantação do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) em 1969 que deu para ganhar um dinheirinho. Outra coisa que ajudou foi a abertura da Junta Comercial. Foi então que deu uma embalada e aí fiquei mais animado”, conta o pioneiro.

Hisahiro Kida conta que teve dificuldades no começo na cidade e que não esperava que ela fosse crescer tanto. “De jeito nenhum (esperava ver a cidade crescer tanto). A cidade era pequena e os comércios grandes já tinham contador, já havia quatro ou cinco escritórios de contabilidade na cidade. Aí, eu imaginava que ia melhorar, mas levou um tempo ainda”, diz.

Com a divisão do estado no final de 1977, Cuiabá experimentou um período de grande crescimento, o que o tentou a transferir o escritório para a capital, mas preferiu ficar por aqui mesmo. “Eu cheguei a pensar em largar aqui e ir para lá, mas eu já estava mais estruturado e decidi ficar e insistir aqui mesmo”.

Ainda como contador, foi representante da Junta Comercial e da associação dos contabilistas na cidade. Membro do Rotary e da Maçonaria, Hisahiro Kida participou ativamente da construção da Santa Casa, período em que se envolveu em muitas promoções e eventos com fins de arrecadar dinheiro para a obra. “Quando eu entrei no Rotary, eles estavam começando a construir a Santa Casa. Até hoje o Rotary está envolvido com ela. Deu muito trabalho. Até hoje eu lembro da Festa do Chopp, que a gente fazia todo ano para juntar dinheiro para o hospital”, lembra.

“O terreno tinha sido doado pelo Zé Turquinho (como era conhecido o libanês naturalizado brasileiro José Salmen Hanze), e todo ano tinha uma barraca nossa na Exposul para arrecadar dinheiro, tudo para a Santa Casa. Eu só parei de participar do Rotary quando fiz a faculdade, pois não dava para frequentar (as reuniões)”, emendou.

O pioneiro da contabilidade também participou da criação da escola Louis Braille, que dá atenção para crianças deficientes visuais. Outra recordação que ele mantém muito viva na memória é do antigo e saudoso Campo do Japonês, que ficava em um terreno ao lado da Diocese de Rondonópolis, onde as famílias de ascendência japonesa se reuniam para praticar o beisebol, esporte muito popular no Japão. “Mas com o tempo, o terreno ficou pequeno ali. A bola ia muito nas casas dos vizinhos. Aí, trocamos parte dele com o Áureo Costa por uma área maior próximo ao Jardim Atlântico, onde até hoje funciona o clube”, referindo-se ao clube Nipo Brasileiro, do qual foi um dos fundadores e responsável direto pela sua construção.

No clube, a primeira coisa que construíram foi justamente um campo de beisebol com medidas oficiais e, só com o tempo, construíram o restante da estrutura. “Quem sugeriu que a gente fizesse a troca foi o prefeito da época Candinho (Cândido Borges Leal, já falecido). Aí a gente falou com o Áureo (Cândido Costa, cartorário e grande proprietário de terrenos na cidade) para trocar um pedaço do nosso terreno em outra área e, para nossa surpresa, ele nos deu seis hectares em troca”, contou, com um discreto sorriso no rosto.

INCURSÃO NA POLÍTICA

Como cidadão ativo da nossa sociedade, Kida também fez uma breve incursão pela política, saindo candidato a vereador pelo PMDB no ano de 1988, “sem querer”, como ele mesmo define. “Foi um pedido do Carlos Bezerra, que era então governador do estado, mas eu não queria. Ele escolheu meu nome, mas meu nome e minha proposta não convenceu, não entendo de política”, diz humildemente Kida, que obteve 257 votos, mas não conseguiu se eleger.

A APOSENTADORIA E O FUTURO

Aposentado há cerca de três anos, Hisahiro Kida tem na doença que o aflige sua limitação e só não continua trabalhando em decorrência de uma cirurgia de vesícula que teve complicações, tendo passado mais de 70 dias na UTI. “Eu hoje consigo mexer (as pernas), mas não consigo ficar em pé. Falta força”, diz.

Dos filhos já nasceram dois netos e desses um bisneto, que são a alegria do agora ancião. “Saíram daqui agorinha”, nos conta, com o rosto iluminado de alegria. “Minha família é tudo unido. Meus filhos e netos se dão bem com minha atual esposa”, completa, demonstrando que o assunto lhe traz alegria.

Sobre sua profissão, ele afirma gostar muito da opção que fez para si e que transmitiu para seus filhos, mas do seu jeito, sempre de maneira contida, como herança de sua cultura japonesa. “Eu gosto. É a profissão da gente!”.

Sobre Rondonópolis de hoje, ele diz acreditar que esteja melhor que nos primórdios, mas não deixa de apontar problemas. “Naquela época, era pequena (a cidade). Depois, cresceu muito, mas na mesma proporção aumentaram os ladrões”, reclama Kida, do que considera ser o maior problema da cidade nos dias atuais.

“Já fui assaltado aqui em casa duas vezes. Ainda bem que levaram só o dinheiro e não agiram com violência. Saúde e educação também estão faltando. Eu gosto de Rondonópolis, sou rondonopolitano de coração. Tenho muitos amigos em Cuiabá, mas aqui também e foi aqui que escolhi viver”, conclui o pioneiro.