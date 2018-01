As principais reclamações contra a concessionária de energia são quanto aos valores cobrados nas contas e com relação às constantes oscilações na tensão elétrica

A empresa Energisa, concessionária de energia no Estado, foi a campeã absoluta de reclamações registradas na Procuradoria de Defesa do Consumidor (Procon) durante o ano de 2017 em Rondonópolis, com quase o dobro de reclamações que a segunda colocada no ranking negativo: a Telefônica Brasil SA, dona da Vivo e GVT. Ao todo, o Procon recebeu 5.071 reclamações durante o ano passado na cidade, sendo que somente contra a Energisa foram 642 reclamações, ou 12,66% do total.

De acordo com a coordenadora do Procon, Marildes Ferreira, as principais reclamações contra a concessionária de energia são quanto aos valores cobrados nas contas de energia e com relação às constantes oscilações na tensão elétrica, que provocam danos em equipamentos eletrônicos e elétricos nas residências. “Muitos consumidores nos procuram para reclamar de valores cobrados em suas faturas que eles consideram abusivos. Outra situação que gera muitas reclamações é quando o consumidor tem algum aparelho eletrônico de sua casa queimado pelas oscilações de energia. Nesse caso, a Energisa exige que o consumidor prove que seu eletrodoméstico ou outro aparelho queimou por conta oscilação de energia, o que não é fácil. Então, vem parar tudo no Procon para gente resolver”, afirmou.

Segundo ela, apesar de ser um órgão fiscalizador com poderes para multar e até interditar estabelecimentos comerciais, o Procon tem trabalhado com o foco na solução dos problemas apresentados pelos consumidores em suas reclamações. “Antes de tudo, nós possibilitamos uma conversa entre as partes para se buscar uma solução consensual, pois não temos o objetivo de prejudicar ninguém. O foco do nosso trabalho é provocar uma relação mais justa entre o fornecedor e o consumidor”, disse a coordenadora.

Os casos de furto de energia, o famoso “gato”, também levam muitos consumidores a procurarem o órgão de defesa do consumidor, já que a empresa de energia, ao constatar a fraude nos padrões das residências, estabelece multas sem oferecer a oportunidade do consumidor comprovar que não tenha feito a adulteração no seu padrão de energia. “A empresa usa somente o laudo dela própria e não abre um mecanismo para o consumidor se defender. Há casos de consumidores que assumem a culpa de ter feito algo errado, mas não tem condições de pagar de uma só vez o valor da multa. Aí nós intervimos para conseguir reduzir ou parcelar esse valor, de forma que o consumidor tenha a sua energia reestabelecida”, informou.

Já com relação à empresa de telefonia que controla a maior operadora de telefonia móvel do país, a Vivo, que recebeu 349 reclamações, equivalentes a 6,88% do total no ano passado. Essas reclamações dizem respeito principalmente a aumentos abusivos nas contas dos consumidores. “Essa é uma situação bem complicada para o consumidor, pois a maioria dos planos de telefonia hoje em dia é feito via telefone mesmo, sem um contato físico entre as partes e sem a assinatura de um contrato. Então, o consumidor contrata um plano em um valor e alguns meses está pagando até o dobro desse valor. Aí, quando ele quer restabelecer os valores originais ou romper o contrato, eles procuram o Procon para intermediar uma solução, o que nós temos conseguido”, continuou Marildes.

Há ainda o caso, muito comum, de consumidores que conseguem romper o contrato com a operadora, mas continua recebendo as faturas por meses, até o Procon intervir. “Como não há contrato físico entre as partes, nós solicitamos as gravações onde são acertados os valores ou os rompimentos de contrato. Nós temos conseguido fazer cessar as cobranças indevidas e conseguido que os valores que efetivamente foram recebidos indevidamente sejam devolvidos aos consumidores”, emendou.

A terceira colocada no ranking das reclamações é outra empresa de telefonia móvel: a Oi SA, com 201 reclamações, ou 3,96% do total, que dizem respeito basicamente aos mesmos casos da Vivo. Em quarto lugar aparece o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, o Sanear, que teve 150 reclamações registradas contra si, ou 2,96% do total. “Esse é um caso bem específico e diz respeito também a cobranças de valores indevidos, mas especificamente têm relação à taxa de esgoto e, mais recentemente, com a taxa do lixo, que começou a ser cobrada no final do ano passado. Mas o Sanear tem tido boa vontade na solução das dúvidas e problemas e, uma vez que o consumidor abriu um processo de reclamação aqui, ele não tem mais o seu fornecimento de água suspenso”, afirmou a coordenadora do Procon.

Em quinto lugar vem a Caixa Econômica Federal, com 109 reclamações, ou 2,15% das reclamações totais, devido principalmente ao tempo de espera nas longas filas que se formam na agência bancária. “Há também casos de erros e cobranças indevidas nos cartões de crédito, de juros abusivos, mas já em número menor. O principal é a reclamação contra as filas, o que é um grande problema nacional, pois os bancos têm diminuído drasticamente o número de funcionários para atender ao público. Essa é uma reclamação que atinge a todos os bancos”, informou Marildes Ferreira.

Na sequência vêm empresas do ramo de ensino superior, lojas de eletrodomésticos, fabricantes de celulares, diversos bancos, administradoras de cartão de crédito e outras.