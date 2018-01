O documentário “Meu Rio Vermelho”, que mostra as histórias de personagens de diferentes culturas que vivem às margens do Rio, suas belezas, intervenções humanas e contexto histórico, continua a ganhar o mundo. Ao todo, já foram 33 exibições entre festivais e mostras, percorrendo além de 20 estados brasileiros, quatro países. Portugal, Cabo Verde, Letônia e Rússia já receberam exibições do curta mato-grossense.

O “Meu Rio Vermelho” ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival da Freguesia do Ó, em São Paulo, foi indicado para festivais internacionais como o Echo Film Festival BRICS 2017, na Rússia, 10th International Tourism Film Festival, na Letônia, 22º Encontro de Cinema Viana do Castelo, em Portugal, e Festival Internacional de Cinema da Praia, em Cabo Verde. O documentário também foi exibido no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, além de ser selecionado para importantes festivais, como o Circuito Tela Verde (parceria do Ministério da Cultura e Secretaria do Audiovisual), que permitirá a exibição do curta em mais de 1.000 mostras pelo Brasil.

Dirigido pelo fotógrafo e rondonopolitano Rafael Irineu, que produziu o curta junto a outros três colegas de Rondonópolis e um de Cuiabá, todos do curso de comunicação social da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o documentário começou a ser elaborado em setembro de 2015, com início das filmagens em março de 2016. Em outubro de 2016, foi exibido pela primeira vez no Sesc de Rondonópolis e depois não parou mais de crescer. O documentário foi realizado graças a um patrocínio de R$ 3 mil, conseguido pelos então graduandos na época junto à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, da UFMT.

O curta percorre o Rio Vermelho desde o ponto em que passa a ser chamado assim (Jarudore), seguindo pela Aldeia Tadarimana, Rondonópolis, até o ponto de sua deságua no Pantanal. Entre os destaques, está a importância para o desenvolvimento de Rondonópolis e do País, com o resgate da história das expedições sob o comando do Marechal Cândido Rondon, que determinou o traçado da linha telegráfica para interligar o estado de Mato Grosso e Amazonas ao resto do Brasil.

Para realizar o trabalho, Rafael e sua equipe percorreram muitos quilômetros em busca de povoados às margens do Rio Vermelho. O trabalho foi realizado ao longo de um mês e incluiu vários trechos de barco. Das horas de gravações, foram selecionados 65 minutos, depois reduzidos para 20 minutos, tempo que não excedesse o limite para curtas, podendo então circular por festivais.

Deu certo, e Rio Vermelho chegou a 20 estados brasileiros, além de países europeus como Rússia, Letônia e Portugal e até o africano Cabo Verde. A peça audiovisual em si trata da vida (de bichos e homens) ao longo das margens do rio. Durante a pesquisa, encontrou, além de poluição no perímetro urbano, ribeirinhos e as comunidades indígenas Tadarimana e Pobore.

Neste semestre, o documentário entrou na programação do Canal Brasil, no programa Pausa pro Café.