Quando a população foi informada de que três hospitais filantrópicos localizados em Cuiabá vão suspender o atendimento a novos pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), e que a Santa Casa de Rondonópolis deve promover uma paralisação de forma gradativa em seus atendimentos nos próximos dias, todo mundo se perguntou: de novo?

É que ainda está fresco na memória da população os 21 dias dos leitos de UTI pediátricas fechados por falta de dinheiro. Depois de um acordo para retomada do serviço, do pagamento de uma parcela da dívida pelo Estado, da promessa de manter uma regularidade nesses pagamentos, novamente o Governo de Mato Grosso não atendeu a saúde como prioridade. O pagamento de um mês foi feito, e depois disso mais nenhum recurso chegou as contas dos filantrópicos.

Com a informação de novas paralisações, o Estado logo tratou de vir a público dizer que não deve aos filantrópicos. Mas, se é necessário fazer um repasse mensal, e esse repasse não é feito mensalmente, como assim não deve? O problema não fica restrito aos filantrópicos, hoje, por exemplo, o Hospital Regional de Rondonópolis está com os salários dos médicos atrasados há dois meses. Hospital que é estadual, administrado por organização social contratada.

O grande problema que se vê na saúde pública hoje é o deficit na tabela do SUS. Os hospitais não conseguem sobreviver porque os procedimentos pagos pelos SUS são absolutamente fora da realidade. O que vem do Governo Federal é pouco, o que vem do Estado é pouco, o que do Município é pouco. No caso dos filantrópicos, o que ajuda a manter o atendimento é uma complementação que vem das doações e dos serviços prestados de forma particular. Se a situação já é ruim, imagina só juntando essa falta de compromisso.

É preciso parar de politicagem. É preciso que o Estado seja franco, dizendo o porquê do atraso, por que não há dinheiro, quando haverá previsão de dinheiro… O que acontece hoje é que os filantrópicos atendem os pacientes do SUS, recebem menos pelo atendimento do que ele vale, e depois ainda recebem com muito atraso. Assim, não há quem se sustente.

E para entender a importância desses hospitais, basta lembrar que eles são responsáveis por grande parte dos atendimentos gratuitos em Mato Grosso, por 85% das cirurgias eletivas realizadas. Sem eles, o caos na saúde ficaria completo.