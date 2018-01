Curso de Medicina não pode acabar

Sem sombra de dúvidas, a implantação do curso de Medicina foi uma grande conquista para o município de Rondonópolis. Além de ser um curso superior nobre que atrai estudantes de todo o Brasil, tende a trazer avanços para a saúde pública local, em diversos aspectos, seja em pesquisa, atendimento e qualificação.

Apesar dessa conquista, a estruturação do curso tem ficado muito a desejar, para dizer o mínimo. Primeiramente, assim como tem sido noticiado há muito tempo pelo Jornal A TRIBUNA, o atraso na conclusão do bloco de salas de aula e laboratórios tem prejudicado o andamento do curso e gerado preocupação.

Mais recentemente, os alunos que iniciaram o curso em 2014 se veem na ameaça de não terem como prosseguir as aulas diante da falta de professores para o período de internato que inicia a partir de agora. Seria necessária a contratação de ao menos 30 professores para acompanhar esses estudantes nas unidades de saúde.

São situações que quem vem de fora e inicia um curso tão concorrido não espera se deparar. Afinal, houve uma garantia do governo em relação à oferta do curso, o que pressupõe a oferta de prédio próprio e professores em número suficiente. Dessa forma, o Governo Federal está em falta com Rondonópolis.

Uma esperança, assim como noticiado pelo A TRIBUNA, é que o ministro da Educação, Mendonça Filho, em reunião com representantes políticos e de professores e alunos do campus, assegurou a liberação de R$ 2 milhões para a conclusão do prédio e ainda uma resposta rápida para a contratação de novos professores.

Diante do exposto em Brasília pelo ministro, resta-nos continuar acompanhando as providências a serem tomadas para com o curso de Medicina em Rondonópolis, que tanto necessita de encaminhamentos nesta fase atual, até para sua continuidade, evitando uma paralisação – o que seria péssimo para os alunos e para a imagem do curso.

Tomara que essas garantias realmente aconteçam. Sem mais decepções!