Com os preços atuais, o etanol segue como combustível mais vantajoso para os proprietários de veículos bicombustível ou flex em Rondonópolis

A Petrobras prevê para hoje (3), a primeira variação de preços dos combustíveis do ano. Conforme dado divulgado pela estatal, o preço da gasolina comercializada nas refinarias terá uma redução de 0,1%. Já o diesel, por sua vez, terá um aumento de 0,6%. A última oscilação ocorreu no sábado (30 de dezembro), quando a gasolina aumentou 1,9% e o diesel 0,4%.

Segundo a última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP), realizada entre 17 de dezembro e 23 de dezembro em Rondonópolis, o preço médio do etanol, incluindo nas rodovias, saía a R$ 2,58 o litro, sendo que verificava-se preços de até R$ 2,69 o litro no estabelecimento mais caro, no caso localizado na Vila Goulart, e R$ 2,46 o mais barato, na BR-364.

Também conforme a ANP, o preço médio da gasolina neste mesmo período saía na cidade a R$ 4,13 o litro em Rondonópolis, sendo preços de até R$ 4,26 o litro no estabelecimento mais caro, na Avenida Bandeirantes, e a gasolina mais barata no município podia ser encontrada em posto na BR-364, a R$ 3,95 o litro.

As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados pela Petrobras, “em busca de convergência no curto prazo com a paridade do mercado internacional”, segundo a estatal. O preço final ao consumidor, nas bombas, dependerá de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis.

REAJUSTES

O aumento acumulado da gasolina para distribuidoras chegou a 30% cravados em 2017. O diesel, por sua vez, alcançou 28%. A nova política de preços da Petrobras estreou em julho e foi regida por ajustes quase que diários nas tabelas, sendo que nenhum deles superou o gás de cozinha residencial, que subiu 57,3% desde julho, e 67,9% se for considerado um aumento um mês antes, de 6,7%.