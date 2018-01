Prefeitura de Rondonópolis recebeu em dezembro de 2017 repasses para custeio das obras

Uma das obras abandonadas em Rondonópolis, o Parque Ecológico do Escondidinho, no bairro Pedra 90, deve ser retomado diante da liberação de recursos pelo Governo Federal. A mesma situação acontece com o Parque das Mangueiras, no Jardim Primavera, com obras interrompidas desde 2012. Conforme o Portal Transparência do Governo Federal, a Prefeitura de Rondonópolis recebeu em dezembro de 2017 repasses para custeio das obras.

O dinheiro veio por meio de dois convênios com o Ministério do Turismo. Para a urbanização e revitalização da área do Parque do Escondidinho, o convênio prevê um investimento de R$ 3.705.000,00, sendo que R$ 3 milhões já foram liberados no dia 28 de dezembro de 2017. O outro convênio, para pavimentação de ruas de acesso e implantação do Parque das Mangueiras, no Jardim Primavera, também já teve recursos liberados. O convênio, que prevê investimento de R$ 5.616.000,00, já teve R$ 4.851.440,00 liberados entre os dias 28 e 29 de dezembro.

Com os recursos disponíveis, a Prefeitura tem que, até dezembro de 2018, licitar e concluir as obras, sob pena de perder os recursos. Contudo, já em meados do mês de janeiro, ainda não há nenhuma informação quanto ao andamento das licitações necessárias.

O projeto do Escondidinho foi aprovado no ano de 2006, e teve suas obras iniciadas em 2009. Com o projeto abandonado pela empreiteira vencedora da licitação, o andamento travou e o que havia sido investido até o momento se perdeu com ação do tempo e de vândalos. Após anos de reprogramação, formulação de novo projeto, investidas junto a Caixa Econômica Federal e muita morosidade do poder público para resolver o problema, finalmente, a comunidade da região recebe uma boa notícia. “Será muito importante para os moradores do Pedra 90, Parque Universitário, Vila Olinda, enfim, toda a região vai ser beneficiada com uma área de lazer, já que não existe nenhuma por aqui”, disse a presidente do bairro Pedra 90, Élida Alves.

A mesma situação é vivida pelos moradores do Jardim Primavera, local que deveria receber o Parque das Mangueiras. A obra passou por processo de licitação ainda em 2012, com valor de R$ 2,8 milhões, com contrapartida do Município. O início das obras foi anunciado por algumas vezes, alguns serviços foram realizados, mas o parque não foi concretizado até hoje.